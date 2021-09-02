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她送媽媽生日禮物意外收到「催淚信封」 網友大哭喊「收好」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己買給媽媽生日禮物後，媽媽給她的信封，內容讓許多人淚崩。圖擷自Dcard
網友分享自己買給媽媽生日禮物後，媽媽給她的信封，內容讓許多人淚崩。圖擷自Dcard

先前有人分享了「好愛媽媽」一系列梗圖，內容多是以孩子與媽媽相處的點滴製成圖，可看出母親對孩子的關懷與包容，讓底下不少人大喊「好想媽媽」。昨（1）日另一名網友看到後很有感觸，也在Dcard分享自己與媽媽相處的點滴。她說近日決定拿薪水送媽媽一份生日禮物，沒想到回家整理包包發現一個信封，內容令眾人淚崩。

一名網友表示，從小她的爸爸與媽媽離婚，所以每次和媽媽的相處時間不多，一個月見面頻率約1至2次。在每次的見面時光，媽媽總是帶她去吃喝玩樂，買很多東西給她，事後她回想「這就是媽媽想要彌補她不能陪伴我的方式吧？」

她回憶，在她19歲生日時，媽媽說要下廚給她吃，因此她到媽媽家。媽媽準備晚餐的同時，她想說幫忙整理房間，結果看到媽媽的銀行存款，發現「原來媽媽每個月花在我身上的錢已經快要她薪資的一半，扣掉房租之後，留給自己的好少」。從那之後，她開始不會吵著要媽媽帶她去買東西、吃喝玩樂，而是希望媽媽能夠為自己著想。

接著，原PO表示，前幾天是媽媽的生日，因為今年開始工作了，所以她決定送媽媽一個大禮物。她說：「以前媽媽總是買新手機給我，然後她拿舊的，她的手機到現在也用了好多年，很舊了卻捨不得換，所以決定用我的薪水送一支新手機給她。」

結果媽媽收到這份禮物忍不住唸她，怎麼會買這麼貴的禮物送媽媽，現在的手機還好好的，幹嘛要浪費錢。沒想到，原PO回到租屋處後，發現自己的包包多了一個信封，上面寫著「妹妹：媽媽知道妳的心意，但是妳剛開始工作，很多地方要用錢，所以不要亂花錢，這裡有一萬五妳收好，以後不要再買這麼貴的東西了」。

看完後，不少網友大哭表示「媽媽就是捨不得把錢花在自己身上，但對孩子永遠都捨得」、「那封信看了真的會哭欸」、「那個信封我會收好，打死都不丟掉」。還有網友分享自己小時候會跳舞給媽媽看，儘管媽媽已經很累了，還是會微笑把很醜的舞蹈看完，讓他感動地說「家真的是永遠的避風港」。

薪水 Dcard

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