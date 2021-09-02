每月零用錢僅1000…24歲2寶媽猶豫離婚 網嘆：要給小孩身教

還記得你上次領1000元零用錢是什麼時候嗎？一名24歲、育有2女的家庭主婦，雖然夫家月入300萬，開銷都由丈夫負擔，但想買自己的東西，每個月只有1000元額度，連學貸也被要求延後還款，完全沒有生活品質可言，讓她忍不住開始思考離婚的可能。而網友看到這般遭遇，也一面倒的要她趁年輕脫離這種日子，早日重回有尊嚴的人生。

這名家庭主婦在網路論壇「Dcard」道出令她煎熬的婚姻生活。她寫道，20歲奉子成婚嫁到鄉下地方，目前有2個女兒，大女兒由公婆和小姑顧，自己則全職帶較不好照顧的小女兒。夫家有自己的家族事業，月收300萬以上，公婆為了磨練兒子，每個月只給他5萬元薪水，並由他負擔家中的日常花費，小孩的開銷則由公婆來付。

這位全職媽媽表示，自己每個月只能拿到1000元零用錢，雖然丈夫說買東西不必經過他同意，但想要買的保養品、衣服若超過額度，丈夫只會要她慢慢存；曾經有事回娘家一個禮拜身上沒錢，丈夫也拒絕再多給。

由於最近學貸被催繳，丈夫要她繼續延後還款，她不願意，因此考慮回娘家工作。經過溝通之後，丈夫說1個月給5000元，但保母費及她們母女的開銷就要自己負擔，讓她陷入猶豫。

「我已經快忘記正常年輕女生該有的生活質量是該怎麼樣了」，發文者感嘆道，除了經濟方面壓得她喘不過氣，「老公平時不會顧小孩，對我的情感需求也是匱乏的」，不僅沒在過節日，連性生活也沒有，讓她每天都過得很痛苦。她想要結束這段婚姻，但個性強硬的丈夫，曾表明離婚別想從他身上拿到錢，也不會交出兩個女兒，因此她希望大家能提供建議。

看到這樣的生活，網友們皆要她別再猶豫，「你才24，大好時光還有。認真找份工作，那才是對的」、「幫他生了兩個小孩，卻過著比一隻寵物還不如的生活，趁妳還年輕，快離開他吧」、「沒勇氣跑嗎？都有勇氣過一個月只有1000零用錢的生活了」、「每個月1000塊零用錢是打發乞丐嗎？乞丐一個月可能都討得比你多，我實在是找不到繼續留下來的理由啊」。

有人則認為離婚不僅是為了自己，也是為了小孩，「妳有兩個女兒，請妳以身作則，好好愛自己。可以的話先從經濟獨立開始，小孩給保母或托嬰帶，雖然有些花費，但妳能存的絕對不只那1000」、「我從小就生處在這樣的家庭裡，我媽時常會因為種種壓力下對我做出一些很怪的管教，結局就是那個小孩會逼瘋」。也有網友建議，如果不想離婚，可以等小孩上學後再去工作，「盡量別跟先生伸手要錢，自己加油一點，別再看人臉色。」