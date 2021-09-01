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男友情人節送700元禮物 她遭媽羞辱「比妓女還不如」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示因為男友送的情人節禮物，竟遭媽媽數落「比妓女還不如」。示意圖／ingimage
一名女網友表示因為男友送的情人節禮物，竟遭媽媽數落「比妓女還不如」。示意圖／ingimage

有時即使伴侶之間相處融洽，雙方父母的價值觀、立場等等都可能讓一段感情生變。一名女網友PO文訴苦，她表示和媽媽的價值觀差很多，雖然平常互不干涉，但近日卻因為男友送的情人節禮物大吵一架，她甚至被媽媽羞辱「比妓女還不如」。

一名網友在「Dcard發文，她提到雖然和媽媽價值觀差異甚大，但平常互不干涉、不會強加想法在對方身上，但最近男友卻成為母女倆的導火線。她提到，男友雖然不是非常富有、但也有房有車，反觀自己家境稱不上富裕，但媽媽卻總是能嫌棄男友。

某日媽媽隨口問男友送什麼東西當情人節禮物，原PO回應「請吃飯跟小禮物（價值700多元）而已」，殊不知媽媽瞬間暴怒，狂罵「妳就滿足了？這樣就可以讓妳陪他出去？不要降低自己的價值」，甚至出言羞辱「跟他睡不用付錢」、「比妓女還不如」。

媽媽突如其來的譏諷讓原PO崩潰，直接跪倒在浴室地板和媽媽吼叫，原PO表示已經忍受媽媽半年的酸言酸語，她提到有次和男友出門順便替家裡買保鮮膜，回家後媽媽問「誰付錢」，一句自己付卻能讓媽媽記到現在，還被數落「怎麼跟一個不願意付保鮮膜錢的男人在一起，在作賤自己」。

不過原PO也替頻頻遭媽媽嫌棄的男友抱不平，她表示平常男友都有帶自己去吃好吃的東西、去好玩的地方，所有的門票錢、餐費都是男友埋單，想不到媽媽卻為了保鮮膜的錢斤斤計較，讓她崩潰大呼「快瘋了」。

貼文曝光後鄉民熱議，「媽媽是不是很希望妳嫁給有錢人以後不愁吃穿，只是用錯方式」、「遇到這種三觀不正無法溝通又情緒勒索的瘋子，只有兩個方法，一個是徹底無視，另一個是比她更瘋」、「妳老木的價值觀蠻傳統，但也不是沒有道理，她的出發點都是為妳好啦」、「三觀不同+年齡代溝，覺得妳好辛苦」、「妳媽的觀念真的過時到不行，幸福是不能強求來的」。

Dcard 情人節

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