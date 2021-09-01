女友發現電腦秘密提分手 「檢舉達人」哭喊：幫助社會錯了嗎

情侶分手的原因百百種，如果是因為另一半無法接受「特殊興趣」，究竟該犧牲自己還是戀情？一名男網友因為被女友發現自己是「檢舉達人」而遭分手，讓自認「幫助社會」的他難以接受，上網求助之後，網友也形成兩派熱議。

「我的興趣是喜歡上國道檢舉一些違規的人」，這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示電腦裡存有大量交通違規的照片、影片等檢舉資訊，有一天交往6個月的女友意外發現這項「秘密」後，因為「不喜歡這種行為」，就以兩人不適合為由提出分手。

發文者哭訴，「真的看到違規就想檢舉」，但又很愛另一半，分手後已連絡不上對方，直呼「我真的不懂我做錯什麼了」，因此上網求助「我該怎麼辦」。

許多網友得知他被分手的原因後，非但不同情，反倒趁機宣洩對「檢舉達人」的不滿，「能把檢舉當興趣嗜好的，真的很有事，恐怖情人的基礎就是這種的」、「有種就挺身嚇阻違規行為，只躲後面檢舉，屬於沒膽量的那群，被分手不意外」、「若是經過看到舉發還好，但你這樣的慣性又特意的去舉發他人行為，真的會讓人討厭甚至反感」、「如果你覺得你的興趣很正向也問心無愧，為什麼要說是秘密？也不用藏起來啊」。

發文者見自己被圍攻後，補充說明自己的做為「只是想幫助社會，讓那些違規的人受到處罰」，而且檢舉交通違規沒有獎金，電腦的留檔是想當成教材，例如幫學員上課時舉例「哪些檢舉99%會成功」。他並再次強調自己真的很愛女友，所以想知道如何取得平衡。

然而反對他的網友依然不買帳，「也許你覺得是好意，但在別人眼裡覺得是吃飽沒事幹，這樣感覺有天隨時都會被你桶一刀」、「檢舉變成興趣，這已經不是希望社會變好了……你單純只是滿足自己而已，別自以為是正義」、「你最大的毛病就是自以為正義還不知錯在哪！還自以為這樣執拗的性格和興趣跟感情沒有關連」、「對女生而言你太熱血（偏執、衝動、正義、反社會…）了，這對她而言非常危險」。

不過也有部分網友出言相挺，認為他做的沒錯，「我身為四輪族，很感謝有這樣的人，改善我們台灣交通」、「違規檢舉沒問題吧，覺得有問題的人也太奇怪」、「你做的是正確的事情，不需要多想，另一半價值觀衝突就分啊，你會找到更愛的人的」、「你是在做善事，給那些違規的一些警惕，不然將來受害的人會更多」。