父母「不想努力了」 嫌女兒男友年薪「僅」150萬逼分手

女兒的結婚對象是翻轉人生的工具嗎？一名自小家境不富裕的女網友吐露父母對她施加的壓力，包括嫌棄她百萬年薪不夠養家，還逼她與年收150萬的男友分手，要求她嫁到更有錢的人家，讓一家人都能過上好日子，讓她十分痛苦，網友們則為她打氣，希望她把握住自己的幸福。

「爸媽希望我能靠婚姻讓全家不用工作」，這名女網友在網路論壇「Dcard」發文，傾吐對原生家庭的無奈。她自述家境「不怎麼好」，父母都從事勞力工作，因此把希望寄託在小孩身上，一直灌輸她「笑貧不笑娼，要嫁有錢人」、「交男友錢比長相重要」的觀念，也常常碎念「哪個親戚因為嫁有錢人全家不用煩惱吃穿」。

發文者努力求學，成為全家唯一的國立大學畢業生，目前年薪也有百萬之多，卻無法讓父母滿足，反而埋怨她的薪水無法讓他們退休，且不斷強調「別人的女兒都靠結婚讓她們的爸媽不需要工作」，想講道理還遭責備「看不起爸媽」，甚至連親戚也笑她「讀書有什麼用，還不是要工作」，不如像他們找個有錢人嫁了，日子更好過。

長期的精神轟炸讓發文者苦不堪言，認為有錢人並不是想遇到就能遇到、想交往就能交往，父母還因此逼她與年薪150萬的現任男友分手，更讓她覺得「超莫名奇妙」。她難過的說，父母的施壓導致她變得討厭待在家裡，痛苦到快得憂鬱症。

網友們看到她的故事也不禁搖頭，勸她不要對父母的要求照單全收，多為自己著想，「他們只把妳當搖錢樹，沒考慮妳的感受」、「妳自己努力過好就好，他們說什麼不要聽」、「他們年輕時不夠努力，現在老了還要小孩養他們，標準養兒防老啊，有夠自私欸」、「妳要不要嫁給有錢人那是緣分問題，但自己的幸福還是最重要」。

還有不少網友點破嫁有錢人就會過好日子的迷思，「傻傻的，豪門是不會無條件幫親家的」、「賺的錢多又不代表大方，我老公年賺破千（萬），給我吃住，並不會有另外的零用錢」、「人家豪門也會看門當戶對，嫁進去也不用覺得人家一定會把錢給媳婦，很多豪門都摳的要命，永遠把媳婦當外人，媳婦只是生孩子機器」。