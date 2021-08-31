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史上最長暑假完結篇！七成爸媽普天同慶歡呼解脫 四成孩只想繼續賴在家

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡、製圖：陳姝妤】

自五月中至今，學生們已三個月未到校上課，渡過史上最長暑假後，家長和孩子的心情卻是兩樣情，據BabyHome寶貝家庭親子網調查，七成爸媽歡呼「小孩開學上課，我終於解脫了！」但問到孩子是否期待實體到校開學，有43%孩子「只想繼續賴在家」，還有媽媽表示：「兒子們希望可以再放三個月，但媽媽可能要離家出走了…」

「長假」爸媽將謝幕，普天同慶開學仍隱藏微憂心

9/1即將開學，你家孩子準備好了沒？自五月中改為遠端上課，加上暑假期間共三個半月，家長已撐了107天！成為名符其實的「長假」爸媽，而面對開學，家長和孩子的心情又是如何呢？據BabyHome調查，七成爸媽歡呼「小孩開學上課，我終於解脫了！」不過孩子的心情卻不如家長般一面倒，有43%孩子「只想繼續賴在家」。

大讚開學解脫的七成爸媽心情相當雀躍，普天同慶紛紛表示「終於可以暫時讓耳根清淨了」「終結外賣外送費用增加好多的日子」「孩子需要過正常生活，我家放假四個月了，很擔心孩子沒辦法應付學校生活」「孩子開學，爸媽當然解脫了啊！」社群間也有許多家長po出欣喜開趴、狂歡跳舞的趣味影片，爸媽們內心都在大喊「開學萬歲！乾杯。」

不過，本次調查中仍有兩成家長表示「還是擔心染疫，會幫孩子請防疫假」，理由包括「學校那麼危險，學生連疫苗都沒打，真搞不懂為什麼還要去學校上課？」「疫情不穩定下，還是很擔心染疫」，顯示部分爸媽對於對台灣整體的防疫現況仍未完全放心。

開學萬歲？家長狂賀但四成孩子只想在家耍廢

BabyHome本次調查中也同步了解孩子的心情，當問到「渡過史上最長暑假後，你家孩子期待上學嗎？」有56%表示「很期待！可以看到老師和同學」，也仍有43%孩子「只想繼續賴在家」，開學後的教室現場，老師可能會看到學生幾家歡樂幾家愁的對比表情。

而孩子不想回學校實體上課的理由有：「只想待在家裡，去學校好熱」「女兒說只想待在家耍廢」「小孩待在家習慣了，不想出門」「可以不要開學嗎？」還有心好累的媽媽表示：「兒子們希望可以再放三個月，但媽媽可能要離家出走了…」

此外，面對開學不能錯過的話題還有孩子最不想面對的「暑假作業」，許多爸媽近日都在陪著孩子瘋狂趕進度，有家長趣味表示：「我家還一直剩那兩頁不知道要幹嘛，生利息喔！」「還沒完成，看來要念到開學前一天，唸了整整2個月，心好累」「催過一天又天」，雖然即將開學，部分孩童仍未做好心理準備，作業進度仍亮紅燈。

為迎接開學，各縣市校方也提前安排了輔導機制，例如新北市教育局表示，導師將分別關心學生於疫情期適應狀況，任課教師也會在課堂間觀察學生學習狀況，若有需求將請輔導室相關人員提供輔導資源。台北市教育局則表示尊重家長選擇權，若開學後因防疫而無法到校上課，實施多元彈性教學模式，且相關設備器材如有不足將由教育局專案補助。

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