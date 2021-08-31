結婚近2年流產3次！婆要媳改名「佛+土」求子 網怒：改嫁比較快

不少老一輩的人相信可以藉著改名改變運勢，一名女子結婚不到2年，已流產3次，由於沒有小孩，竟被婆婆要求改名求子嗣，甚至還花錢找師父算了5個名字供選擇，每個名字都有個超罕見的「佛+土」，引發熱議，網友紛勸「改嫁比較快啦」。

一位網友在《爆廢公社》發文表示，一位醫師朋友的女兒出嫁不到2年，已流產3次，由於一直沒有生小孩，婆婆竟然「命令她要改名」，還花了8000元請師名命名，師父給的5個名字都有一個罕見的「𡌅」字（音：ㄇㄡˇ）。原PO自嘲「我沒讀什麼書，看不出來這幾個名字跟會不會生小孩有何關聯，求高手賜解」。

貼文一出引發熱議，對於「𡌅」這個字，網友表示「完全看不懂」、「怎麼念」、「佛土是三小」、「意思不詳我大笑」、「一堆佛，那還改什麼名？直接出家不就得了」；較激動的網友更直接建議「改嫁比較快啦」、「配偶欄換名字比較省事」、「改名一生只能三次，改配偶沒有限制」、「換個名字就能生孩子，不孕科都倒光了」。

另有網友認為「多次流產可能是自體免疫方面的關係，應該是要去大醫院做詳細的檢查才對」、「這個婆婆很迷信，流產應該是要調理子宮，中西醫整合治療，而不是改名吧」、「小產是她願意的嗎？而且這對女孩子身體超級傷的，花8000請人算名字，怎麼不花8000買補品呢？」