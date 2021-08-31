19歲才發現「自己是領養的！」家人的話暖哭網友：你好幸福

「我的家庭真可愛，整潔美滿又安康，姊妹兄弟很和氣，父母都慈祥...。」《我的家庭》這首歌，許多人耳熟能詳，如同歌詞所說，孩子在充滿愛的氣氛中成長，也覺得家人的愛是天經地義。但是，如果有一天意外發現「自己是領養的孩子」，該怎麼去調適心情？

有位19歲網友在Dcard發文，說無意間在戶籍謄本看見自己被登記為「養子」，平時對他疼愛有加的母親登記為「養母」，而「母」則登記了一個陌生的名字。他大為震驚，不敢直接問媽媽，他猶豫後決定先問阿姨。阿姨告訴他，全家都很愛他，也因為想保護他，原本想20歲以後再告訴他真相，阿姨要他回家當面說。原po當下心情五味雜陳，哭了很久，隔天早上起床時還一直以為自己在做夢。

原po北返回家，全家人到齊，外婆開場先告訴他，「這裡永遠是你的家。」大人娓娓道來，原來他生母當年是年僅16歲的未婚媽媽，因此產子後就出養，家人透過家扶機構領養了孩子，他從此成了全家的寶貝。原po聽完身世，又想起家人從小疼愛有加，心情從原本的震驚無法接受，到後來變成感恩激動。

原po想通了，自己是幸福的孩子，「要是沒有家人的收養，我現在還不知道在哪裡？」從小被家人捧在手心照顧，外公還天天接送上下學，每個人都很疼他，他很謝謝家人和養母，無微不致的照顧。也很謝謝當年生母把他生下來，希望有機會有天能當面說謝謝。

po文一出，網友感動。「養的大過天啊...你爸媽還有家裡那些長輩真的是對你很好」、「套一句衛嬿婉說過的話，生娘不如養娘好，養育之恩大過天，你是被呵護長大的孩子 你很幸福的！」、「看到快哭出來，你們一家人都好有愛」、「他們給你的關愛，讓你活到了19歲都沒有懷疑自己的身世，以後也要好好孝順他們哦」、「看到這篇就已經哭到鼻塞了」、「親生不親生未必重要，重要的是愛的重量」。

也有過來人發聲，「我也是養女，但是我沒有你那麼幸福，好好珍惜你身邊的家人們」、「你很幸福，也很幸運，我老公也是養子，找到生父時訴說養父母並不盡責，還被說那是自己的命」、「今年才知道自己原來是養女，一開始很崩潰，後來想一下，反而很開心遇到了對我最好的家人」、「我也是養子，家人到現在還是不知道我知道，他們對我很好，是不是親生我覺得無所謂」「我也是19歲的時候申請戶籍謄本才知道我是養女，但我選擇不說 因為他們給我的愛不輸親生」。

也有人打氣，「身為社工，看到有些孩子在原生家庭中長大，不見得真的過的比較好，很開心你遇到了用愛用生命努力照顧你的養父母，他們也把你當成自己的孩子照顧」、「你很善良！還會想到跟生母說謝謝」。