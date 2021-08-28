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交往5年女友考上空姐「飛幾趟就喊分」理由曝光網嘆：很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己朋友經驗，交往5年的女友考上空姐後，沒多久就提分手，理由也讓網友直呼很正常。 圖／ingimage
一名網友分享自己朋友經驗，交往5年的女友考上空姐後，沒多久就提分手，理由也讓網友直呼很正常。 圖／ingimage

空姐是為乘客提供各項服務的勤務人員，主要工作為確保飛航安全、供應飛機餐等，一般人的想像而言，空姐除了光鮮亮麗外，薪資也相當優渥，是不少人追求的夢想職業。近來有一名網友分享朋友交往5年的女友，後來考上空姐，沒多久就分手了，原因曝光也讓人直呼「很正常」。

網友在PTT八卦板發文，他表示朋友有一個交往5年的女友，後來她考上空姐，飛幾趟後就分手了，理由是「生活模式差太多」，朋友現在很鬱卒，原po不知道該怎麼安慰他才好。

此文一出也引起網友熱議，紛紛留言安慰「總比飛幾趟回來說要結婚好」、「分了也好，免得到時候頭上滿是綠光」、「總比戴綠帽好吧」、「生活模式差太多(？)新男友年收是3倍(O)」、「分手好啊，至少很誠實，總比婚後說小孩不是你的好多了」、「金錢觀吧」。

也有人覺得不意外，分享經驗「我朋友當空姐，那期進去22個，進去時全部都有男友，兩年後全都分手了，真人真事」、「騎驢找馬很正常啊，出社會後的女生沒幾個單純的」、「很多空姐有男友的也很會玩喔」、「機師更帥更有錢，是你也分手」、「人家選擇變多了，當然會變心，正常」。

空姐

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