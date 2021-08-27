戶外放風親子景點、活動 北中南東20個絕美祕境好拍又紓壓

【文：武美齡】

戶外空氣流通適合放風的親子景點有哪些？全台北中南東20個絕美祕境好拍又紓壓，海景、森林浴、自行車道、戶外藝術品通通有，想要在大自然的環抱中散步、賞景、登山或踏浪，全台戶外親子景點親近大自然放風紓壓。

【北部】

北台灣自行車道 乘風輕鬆騎

結合戶外賞景及運動的自行車道之旅，例如以舊隧道為特色的​​新北七汐自行車道、福隆舊草嶺環狀線，以及可欣賞河口生態的關渡水岸腳踏車道、八里左岸自行車道。若想同時享受海景及綠色森林之美，桃園新屋綠色走廊也是慢活休閒運動的好地方。

桃園新屋綠色走廊沿途海岸景色宜人。

桃園新屋綠色走廊擁有4公里盎然林蔭、悠然海岸。（圖片來源/桃園市政府）

七汐自行車道上有座百年歷史隧道：台鐵五堵貨場舊隧道，為日據初期所建。（圖片來源/新北市政府）

全台最長懸索橋：新溪口吊橋

位於桃園復興的新溪口吊橋，兩側橫跨角板山、溪口部落，長303公尺為全台最長懸索橋，站上吊橋一覽無邊際美景。

圖片來源/樂遊桃園FB

新竹 光臨藝術節

新竹古蹟東門城變身環形劇場，並在隆恩圳燈區展出來自國際藝術家的作品，「跟著光走」就能一路漫步極具氛圍的隆恩圳。

圖片來源/新竹市政府

香港「WHITEGROUND」團隊作品「光圳」，於水道上方放置3千條LED燈管，遠望宛如絕美稻浪。（圖片來源/新竹市政府）

日本藝術家島田正道作品「You Can't Catch Me」，以互動裝置模擬豆娘姿態，接近後燈具會依序亮起，像飛離的豆娘。（圖片來源/新竹市政府）

南寮海岸最美地標 波浪狀屋頂

新竹漁港直銷中心｢波光市集」，是全台首座以海浪理念設計的海岸建築，主打「黃金沙灘色系」，波浪狀屋頂融入海港，夜晚還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。

圖片來源/新竹市政府

苗栗三大親子公園開放

貓裏貓親子公園、獅山親子公園、灣麗親子公園，於8/11起開放，苗栗縣府提醒，在公園場域休憩須全程配戴口罩、保持社交距離並禁止飲食，補充水分除外。

【中部】

高美濕地

高美濕地已於8/1開放，遊客中心及木棧道都有人流管制限制，此地除了是欣賞夕照的絕佳景點，更擁有豐富濕地生態。

圖片來源/高美濕地FB

最美白色海豚屋

伸港的彰化縣自然生態教育中心有「最美白色海豚屋」的稱號，彰化縣政府即日起至11月28日期間舉辦「漫遊濕地」展覽活動，民眾可到此認識濕地之美。

圖片來源/>彰化縣政府

卡里善之樹彩虹屋

以彩虹雨傘撐出一處秘境的卡里善之樹位在彰化和美，是當地首座以製傘工業為主題的展館，戶外繽紛的彩虹彩藝術裝置，打造出浪漫多彩的七彩村落。

圖片來源/彰化縣政府

圖片來源/彰化縣政府

南投七彩吊橋＆動人星空

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區8月16日起恢復營運，園區每日遊客上限降載至800人，上下午各400人，每周三維持休園並辦理園區清消。

圖片來源/樂旅南投FB

此外還有南投星空季，陸續於各地舉辦星空音樂會、星空導覽、星空茶席等活動，適合喜歡觀星的家庭。

【南部】

台南《斯卡羅》台灣府城片場

公視新劇《斯卡羅》主要拍攝地點之一，就位於台南的岸內糖廠影視基地，重現了明清時期台灣府城街坊、市集、城門等街道樣貌，台南市政府文化局預計在9月開放讓遊客參觀。

圖片來源/台南縣政府

圖片來源/台南縣政府

台版亞馬遜河，小船漫遊國際級濕地

有「台版亞馬遜河」之稱四草綠色隧道，已於8/14開放了，隱身在台南角落的國際級溼地，可搭乘無動力小船漫遊其中，欣賞兩側成片的紅樹林。

台南免費體驗水域活動

觀旅局規劃一系列水域遊憩體驗活動，從8月21日至11月14日，分別在葫蘆埤自然公園、黃金海岸、德元埤荷蘭村、天鵝湖公園、虎頭埤風景區等水域，推出立式划槳、風箏衝浪、家庭式龍舟板、獨木舟等活動。

圖片來源/台南縣政府

墾丁祕境私房小旅行

墾丁海域雖目前未開放浮潛、游泳等活動，但稍微踏浪、漫步在寬廣的自然美景中，也非常舒心。

此外，也可前往須預約才能進入的龍坑、南仁湖生態區，來趟知性生態賞景之旅；佳樂水搭乘當地特有的無窗巴士，前進探訪各式奇形怪狀的海岩；來到滿洲港口社區走過港口吊橋，進入滿州濕地步道親近大自然，再來支當地特產港口茶風味霜淇淋。

港口濕地生態區：走在海岸小徑中探險、看草原、濕地、小動物，最後再以港口冷泡茶+霜淇林慰勞一下全身大汗淋漓的疲憊。

【東部】

東部海岸趴趴走

東管處宣布東海岸自8/10起開放沙灘、礁岩賞景。漫步沈浸在海天一色的浪漫海岸，轉換平日緊繃的心情，也別忘了須全程配戴口罩。

都蘭海灘以「天空之鏡」美景聞名。

南迴藝術季 海岸超精彩

台東縣政府邀請國內外14組藝術家運用各式媒材，針對台東在地自然人文創作，透過藝術作品引領民眾探訪南迴壯闊的自然景觀和豐富的歷史文化樣貌。

南迴藝術季於大武濱海設置的藝術品：通往天堂的階梯。

東部自行車道 慢速體驗寬廣天地

花蓮鯉魚潭、玉里到富里，以及台東池上、關山、鹿野等地皆有自行車道，適合於戶外賞景邊運動。

玉富自行車道沿途田園景色遼闊，途中可順遊歐亞板塊交界處。

鹿野自行車道鄉野風情恬靜宜人，綠色隧道、鹿野神社皆是順遊私房景點。

鹿野高台熱氣球

2021臺灣國際熱氣球嘉年華以「台東人限定」的方式辦理，除了每日上、下午場次的展球與繫留體驗，外縣市遊客也可前往欣賞一年一度的熱氣球升空美景。

圖片來源/台東縣政府

東部步道選擇多，輕鬆走、挑戰級通通有

想親近大自然，宜蘭明池環湖森林步道、翠峰湖環山步道以及太平山森林遊樂區，都能在芬多精的環繞下與森林共舞。

來到花蓮，翡翠谷水廉瀑布步道來回約30分就可達成；挑戰級的錐麓古道可由高處往下眺望壯闊的太魯閣斷崖，需事前提出入山申請。

台東較平易近人的步道，則有知本國家森林遊樂區的榕蔭步道、森林浴步道，以及短小型的四格山步道，不用30分就能抵達山頂觀景涼亭，遠眺台東平原、利吉惡地、太平洋等，欣賞360度的壯麗景觀。

四格山步道清新的山林空氣、自然生態令人心曠神怡。（圖片來源/交通部觀光局)

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