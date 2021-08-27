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他繼承千萬遺產秒辭工作、天天泡酒店 妻離子散後才醒悟「做了蠢事」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本丈夫在繼承千萬遺產後性格大變，開啟了揮霍無度的生活，導致家中妻兒離他遠去。圖片來源／ingimage
一位日本丈夫在繼承千萬遺產後性格大變，開啟了揮霍無度的生活，導致家中妻兒離他遠去。圖片來源／ingimage

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根據日本媒體「All About」報導，一位化名真美子的39歲女性表示，她在十年前與丈夫結婚，對方一直以來都是個腳踏實地的人。然而在幾年前，真美子的公公去世，丈夫一下子拿到高達4000萬日幣的遺產（約相當於新台幣1016萬元），自此之後性情大變。不只把工作辭了，還買了昂貴的進口車，成天上酒店揮霍。

真美子知道這樣下去，早晚會坐吃山空，曾勸過丈夫要節制，但是丈夫卻聽不進去。真美子在無可奈何下，只好向丈夫提出離婚，帶著小孩與丈夫分居。由於真美子的老家相當遙遠，因此她便暫住在婆婆家中，且婆婆是個明理人，也發覺自己兒子出了問題。

果然，在丈夫揮霍無度之下，一年半就花掉了接近四分之三的遺產。此時他才感到驚慌失措，跑來向自己的母親求助。但母親毫不猶豫表示拒絕，要他自己想辦法。丈夫這才痛定思痛，開始四處求職，最後找到一份工作，結束了放蕩的日子。

見丈夫已經悔改，真美子和女兒商量後，決定再和丈夫復合，回歸到以往的日子。婆婆也告訴真美子，如果丈夫已經確實反省那麼最好，即使沒有也能再來她這裡避難。雖然丈夫日後也坦承自己做了蠢事，但對真美子而言，現在也仍在觀察，畢竟當時丈夫的行徑，已經嚴重破壞了彼此之間的信任。

遺產 婆婆

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