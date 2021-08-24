男友砸十萬妄想做實況主 她氣炸卻因這點遭網噓「妳管不著」

隨著網路直播平台的興起，「實況主」成為某些人的職業選擇。有女網友表示，男友近日做抽卡遊戲的直播竟竟砸了快十萬，雖說男友有正職工作，但花大筆鈔票在不知道會不會回本的投資讓她氣炸，希望能有理由勸男友死了這條心。對此不少人勸她直接和男友提分手，畢竟「裝睡的人叫不醒」，但也有人直言「他的錢怎麼花妳管不著」。

女網友在Dcard上表示，男友突發奇想認為「抽卡實況主沒有多難」，某天下班後就開始在電腦前直播給朋友看，一週後她詢問男友的開台心得以及花費的金額，男友表示大約花了快十萬元，讓她氣炸怒吼「一個月才賺多少！花十萬！」，男友則無所謂的表示自己也有正職工作，之後如果接到工商就可以回本，並憤怒對原PO表示「我的錢妳不要管」，讓她生氣求助如何讓男友死了這條心。對於原PO和男友的爭執點，某些人認為應該「直接放生」，也有人替男友抱不平「他的錢怎麼花關妳屁事」。

一派網友認為直接分手是最好的選擇，指出「只想著這能賺錢就亂衝不規劃，這絕對不會只有這一次」，認為男方沒有通盤了解這個職業就一頭栽進去，根本是在做白日夢，而兩個人在一起必定會相互影響、沒辦法把界線劃清，因此要對方不要管這話很不負責任，若兩人金錢觀不一致便很難走長遠。

但也有人認為原PO不應用嘲諷的方式否決另一半，更不解原PO為何要這麼生氣，表示「他又沒花妳的錢、沒影響妳的生活品質」，認為對另一半應該以鼓勵代替唱衰，建議原PO在兩人有共識要結婚前先給對方空間，或者給予實際建議而非否定，若對方不願有計畫的執行也不願採納女方的建議，再考慮兩人是不是真的適合彼此。