公婆狂討「病逝兒精子」媳婦聽原因崩潰：我真的不想！

兩人從認識到結婚已經很不容易，因為婚後又是雙方家庭的事，因此也沒有想像的簡單輕鬆，一名人妻表示，丈夫罹癌過世後，公婆瘋狂打電話來給她，但不是為了要詢問她的情況，而是要逼她授權「亡夫的精子」，想拿去給別人傳宗接待，讓她相當崩潰喊「我真的不想！」。

一名人妻在美國知名論壇「reddit－我是混蛋版」發文說道，丈夫被診斷出患有癌症，討論之下決定先冷凍精子，希望可以再化療成功後能透過人工受精生小孩，公婆也知道這件事，但不幸的是，丈夫化療沒有成功，在7月19日去世。

接著，公婆開始問她是不是有用丈夫的精子受孕，她則表示沒有，接著公婆就開始問她，能不能直接用兒子的精子生小孩，她聽到公婆這個要求後「感到非常驚訝且困惑」，並且一口氣回絕。

人妻認為這個要求是錯誤，這不是丈夫想要的，因為當初討論的結果是想要2個人一起扶養小孩，如今事情變卦，而且「一個人扶養孩子不容易」，雖然公婆表示能負責養育，但是她認為「他們都60多歲了，我丈夫沒有兄弟姊妹，他們希望誰來扶養這個孩子？」。

沒想到拒絕後，公婆開始大鬧家庭革命，瘋狂打電話要她授權丈夫精子，原PO也推測他們可能想要找代理孕母，讓自己的血脈能延續下去「但沒有想到現實層面有多困難」，想到孩子出生就沒父母，一方面又斷送公婆有孫子的機會，讓她感到相當為難。

網友看到也紛紛給建議，「立刻去精子庫銷毀樣本」、「毀掉精子就沒什麼好吵的了」、「有考慮過孩子的心情嗎？沒有爸爸」，但也有人認為「公婆應該是太悲傷，太想念兒子，才會這麼瘋狂」、「這是夫妻之間的事，關公婆啥事」。