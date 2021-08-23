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周末打電動被老婆碎念 愛家男理智線斷裂：早知道不結婚了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友假日打電動，卻因此與老婆起衝突。示意圖／ingimage
網友假日打電動，卻因此與老婆起衝突。示意圖／ingimage

結婚是人生大事，婚後兩人的生活經營也相當困難，一不小心兩人就可能有摩擦。有網友抱怨，星期六上午起床煮好咖啡、收好碗盤、折好衣服後，想趁小孩還沒起床享受電動時間，因此拉上客廳窗簾開始打遊戲，卻被老婆碎碎念，讓他瞬間理智線斷裂，直呼「要是沒結婚還不用自己生這種悶氣」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他在星期六的早上7點起床，幫老婆煮了咖啡、收好洗碗機裡的碗盤及小孩的餐具、拿出烘衣機裡的衣服摺好，用外送平台點了早餐，趁小孩還沒起床前享受一個禮拜裡為數不多的PS5時間，特別拉上客廳的窗簾避免電視反光。

想不到老婆見狀卻開始碎碎念「放假早上不打開窗簾搞那麼暗」、「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」。

這番話讓他理智線斷裂，直呼「從結婚以來沒讓你花過一毛錢，不用工作，房子也買了沒讓你住我家，也從沒讓你自己一個人帶小孩，煮飯的次數比你多，家事也都有做，小孩功課也有看，沒性生活我買飛機杯也認了，星期六的早上給我一點自由很委屈你嗎？要是沒結婚還不用自己生這種悶氣」，甚至認為「如果重來一次真的不想結婚」。

其他網友也紛紛留言鼓勵他「辛苦你了，或許該跟老婆聊聊，讓她知道某個時段你是想要好好放鬆的做自己的事」、「這些想法你有告訴她嗎？通通說出來吧」、「跟她談談，互相給彼此一個放風的時間，不然久了你會發瘋」。

該網友事後也更新貼文表示，他有跟老婆談過，雖然老婆有點不開心，但也有改進，早上還帶著小孩回婆家玩，上午讓他玩遊戲，他強調不會離婚，也說「我老婆不是花瓶也不是公主，也不是什麼事都不做。我很感謝她為家庭的付出，不管多還是少。每個人都有自己擅長或不擅長的事情，夫妻在一起不就是要這樣互相扶持嗎？」

結婚 Dcard 離婚

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