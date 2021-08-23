媽寶男把「三代家人」都帶來相親 她傻眼：是面試嗎？

許多人到了適婚年齡若無適合對象，就會依靠朋友介紹或相親認識另一半。有網友分享一次奇葩的相親經驗，相親對象竟帶了十個人一起參與相親，包括父母、祖父母、大姐、二姐等，對方家人不斷問話，場面像極了面試工作，她傻眼直呼「不敢再體會傳統相親」。

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，近日接受朋友介紹相親，想不到相親對象竟帶著十名家人一起參與，包括父母、祖父母、大姐、二姐等人三代同堂，而且祖父母甚至虛弱到需要人攙扶，讓她相當傻眼。

該網友說，相親開始後，相親對象話很少，幾乎都是他的父母在問話，她直言「這是面試工作嗎？」後來朋友問她是不是覺得男生比較矮，所以才沒有下文，但她心想，「拜託，我根本沒注意那男生長相，都是長輩七嘴八舌」，後來朋友還想再替她介紹，但她直接拒絕，並說可能不會再體驗傳統相親。

其他網友也紛紛留言「這樣也太恐怖了吧」、「還沒交往就被嚇跑了」、「好恐怖，這種男人十之八九就是被家人牽著鼻子、沒有主見的那種，千萬不能碰！」、「這種的離遠點好」、「來一家子真的很恐怖」、「這種的就是逃吧，感覺男主角是被家人控制的類型，以後要是在一起恐怕慘了」、「百分百媽寶男」。