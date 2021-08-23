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人妻不爽懷孕還得伺候啃老哥嫂 暴怒嗆：中元普渡拜拜不煮了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨，婆婆偏心大哥一家人，甚至要求懷孕的她伺候兩人。示意圖／ingimage
有網友抱怨，婆婆偏心大哥一家人，甚至要求懷孕的她伺候兩人。示意圖／ingimage

結婚後與夫家家人相處是一門學問，近日家家戶戶開始中元節普度拜拜，有網友抱怨，她與老公住在婆家，而大哥夫妻一家已經啃老幾十年了，所有開銷都是婆婆支付，日前兩人回婆家拜拜，卻只顧著巴結婆婆，讓懷有身孕的她負責張羅所有事情，她爆氣「甩手拒煮」嗆「誰愛煮誰煮，我不要煮」。

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，近日婆家普度拜拜，啃老幾十年的大哥夫妻也回家拜拜，她指出，大哥夫妻兩人在市區的房子、車子、家中開銷都是婆婆負責，甚至連便當錢婆婆也是有求必應，但對於住在婆家的她與老公，婆婆卻待他們如路人一樣。

而拜拜當日，婆婆要求她煮飯給大哥大嫂吃，她傻眼表示，「拜託！我目前懷著孕欸，都叫我一個人做，她們在那邊聊天哈拉，是怎樣？大哥大嫂平時別的本事沒有，討好婆婆獻殷勤的本事一流，氣到我也直接甩手，誰愛煮誰煮，我不要煮！好好的心情被破壞！」

其他網友對她的遭遇也感到忿忿不平，紛紛留言「我會說，太熱，我受不了，直接叫外送」、「以後叫他們把祖先牌位分出來拜吧」、「保重身體，照顧好自己跟寶寶比較重要」、「妳懷孕還弄飯？快搬出去，結婚不是委屈自己而求全任何人的」。

還有人分享類似經驗，留言「我之前剛嫁懷孕也一個人煮年夜飯，大哥大嫂一家4人回來就負責聊天講好聽話就好，其實我覺得他們回來是客人，只是不爽婆婆，整個丟給我，還要我煮一大桌，吃完整理也是我，還吩咐我切水果到客廳給他們繼續吃」。

婆婆 啃老 結婚 懷孕

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