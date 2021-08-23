這樣就要被說是女友狗？男生10大「寵女友行為」 跟他談戀愛超幸福

遇到這種男生請珍惜！

有一種男生，平時請他幫個忙，他都會用「好麻煩喔」回絕，但是一旦他遇到女友的事情，就會一秒化身「寵女友狂魔」，只要是女友想吃的，就算翻山越嶺都要買到；女友一個訊息，馬上隨傳隨到。

雖然身邊朋友可能會虧他是「女友狗」，但其實朋友們都是帶著祝福的心情調侃，畢竟只有遇到真愛時，男生才會這麼願意疼愛女友。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議男生哪些「寵女友行為」簡直甜度爆表，跟他們談戀愛每天都是情人節～

image source：unsplash（示意圖）

NO. 10 幫妳提包包不怕別人眼光

很多女生外出時都會帶包包，不過包包裝了太多東西會變得太重。網友認為，由於男生提女用包包的畫面非常違和，因此男生若願意不顧他人眼光，主動拎起女友的包包、幫她分擔重物，會馬上讓人覺得MAN度破表，「男朋友都會把包包背走，讓我只勾著他的手就好」。

但也有女生覺得包包是穿搭的一部分，希望自己提包包，男友只要偶爾幫忙提個重物就好。

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NO. 9 化身外送員幫妳買想吃的

有時候工作忙到沒時間買三餐，男生擔心女友餓壞，就會變身成「外送員」幫忙買飯，一打開男友的「外送餐點」，會發現全部都是女生喜歡吃的食物，讓女生相當感動。

許多網友都表示，「看女朋友吃東西是很幸福的事」、「超喜歡餵食女友」，所以就算女友半夜突然想吃宵夜，也會盡可能地完成她的心願。

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NO. 8 記得大小節日準備驚喜禮物

超寵女友的男生擅長創造「儀式感」，讓感情維持在一定熱度，他們總會提前好幾個月準備女友的生日禮物，交往紀念日當天更是精心策劃驚喜，讓女友感受到滿滿愛意。

網友分享，其實不一定要送名貴的禮物，一張手寫卡片、一頓美好的晚餐，都能讓女友覺得自己備受重視，留下難忘的回憶。

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NO. 7 陪妳逛街到腳痠也不抱怨

許多網友分享，男生陪女友逛街其實是件累人的事，不僅要走很多路，還要長時間等女友試穿、選物，過程中得回答女友問的「你覺得我穿哪件好看」、「要買哪個好」，簡直身兼服裝顧問及挑夫，有些男生可能無聊到不小心睡著，因此願意陪女友逛街的男生顯得難能可貴。即使男友沒有特別喜歡逛街，也願意花時間陪妳逛街，是因為只要看到妳開心，他也會跟著感到快樂。

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NO. 6 吵架總是先道歉、讓著妳

情侶相處難免爭吵，當兩人都在氣頭上時，只會在意自己受了多少委屈，很難好好把話講開。即便吵架不一定有誰對誰錯，但他總願意先退一步向妳示好，放下心防跟妳溝通，捨不得看妳為他生氣。網友認為，先道歉的一方並不代表認輸，而是代表他非常在乎妳的感受，雖然這個舉動相當體貼，不過情侶吵架最重要的還是互相尊重、溝通，如果長期都是某一方低頭，可能會漸漸讓關係失衡，不可不慎。

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NO. 5 幫妳吹頭髮不喊手痠

男生應該很難理解女生吹頭髮的痛苦，尤其是夏天要忍受炎熱的天氣、吹風機的高溫，簡直是女生的惡夢。

有些男生想減輕女友的負擔，會在女友洗完澡後，主動提議幫忙吹頭髮，雖然一開始可能不熟悉而吹到頭髮打結，但看在女友眼中可是非常貼心的舉動呢！不少「寵女友魔人」到後來都練就一身工夫，甚至在網路上教其他男生怎麼幫女友吹頭髮。

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NO. 4 剝蝦、剝橘子讓妳飯來張口

當他看到妳想吃蝦子或橘子的時候，會馬上把食物搶來，就怕妳為了剝殼、剝皮而弄髒手及衣服，這時候妳只要在旁邊坐著，等他將食物送到妳的口中就好。

許多網友認為，剝蝦、剝橘子是女友才能享受的VIP服務，所以疼女友的男生也會懂得分寸，要是其他女生要求他剝蝦、剝橘子，他才不屑一顧；但只要女友一開口，剝100隻蝦、100顆橘子都心甘情願。

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NO. 3 包包裡隨時準備衛生棉

當女生最麻煩的其中一件事，就是無法預測的生理期，光是要忍受生理期的不適，就夠讓人煩惱了，如果突然月經來卻沒有衛生棉，心情真的會大受影響。

為了不讓這情形發生，寵女友魔人隨時都會在包包裡準備衛生棉，還會適時地補貨，他們不會覺得買衛生棉很難為情，反而還會細心記下女友的愛牌，讓女生直呼「超暖的！」

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NO. 2 在妳腰痠背痛時貼心按摩

一整天坐在辦公室、盯著電腦螢幕，讓妳下班後腰痠背痛，雖然男友同樣疲憊，但當他一聽到妳說「肩膀好痠」，他就會自動把手放到妳的肩膀上幫妳按摩，還會不時詢問「力道夠嗎」、「還有哪裡痠痛」，簡直把妳寵上天。

網友分享，喜歡幫女友按摩，除了因為可以讓女友放鬆，同時可以增加情侶間的情趣，讓彼此關係更緊密。

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NO. 1 當妳24小時的司機專車接送

「寶貝，可以來載我嗎？」才傳出訊息沒多久，男友就火速出現在妳面前，只要妳一句話，他就會馬上出動，就算繞路也要載妳上下班；聽到妳想去哪個景點，就算要開車好幾個小時也要載你去，為的就是把握跟妳相處的時間。

寵女友的男生也只會把汽車副駕駛座及機車後座留給妳，不會輕易接送其他女生，只當專屬於妳的24小時司機。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月18日至2021年08月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『寵女友行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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