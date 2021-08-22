竹科男滿足老婆需求「一天只睡3小時」 媽因這件事超火大

許多在竹科工作的人都被稱為「科技新貴」，原因不外乎高薪、單身，也因此成為不少女性想交往的對象，就有一名女網友分享身邊朋友的經歷，她說友人是台積電工程師，結婚後得時常調解婆媳問題，再加上老婆要在台北買房，讓他每天都得台北新竹來回跑，一天只剩3、4小時能睡覺，貼文一出引起鄉民們熱議，不少人認為不應該一桿子打翻一船人。

原PO在《Dcard》以「霸氣的竹科太太」為題寫道朋友在台積電工作，年薪上看好幾百萬，和女友交往2年就結婚了，原以為是美滿的婚姻，誰知道竟是惡夢開始。她說朋友的老婆堅持不生小孩，但婆婆希望他們生，為了這件事吵了快5年，沒想到如今又為了房子鬧得不愉快。

原PO說友人的媽媽在他婚前就付了頭期款給他在新竹買房，當時女方挑了河岸景觀第一排的頂樓，但每個月要支付龐大房貸，沒想到前年老婆吵著要在台北市買預售屋，甚至在交屋前把新竹房子賣掉，讓婆婆非常火大。原PO說友人結婚後老婆還要求換一輛車，並要他每天台北新竹來回跑，讓他一天只剩下3、4小時可以睡覺，「就這樣我朋友每天處理婆媳問題，還要滿足太太需求，以上我朋友通通達成，只剩等交屋」。

不少網友認為不應該讓人對於「竹科」有所誤解，「這是人的問題，不是所謂竹科太太全體的問題」、「跟竹科太太沒關係吧」、「呃…跟其他竹科太太有什麼關係？妳的邏輯我不太懂」、「關竹科太太屁事，我也是竹科太太啊，怎麼沒人叫我老公竹科先生」、「不能概括所有竹科太太吧！竹科太太很多，包括我，但我相信大部分都是互相體諒對方辛苦的，我只能說妳朋友可能不會識人，外加又言聽計從，沒辦法，愛到卡慘死」、「我在竹科上班，請問這跟竹科有什麼關係？」

還有人提出自己的看法，「換房的話，男生大概是頭腦有問題，他老婆也太自我中心了吧，大概又是只看臉沒看心的男生了」、「那是那個女人的錯，不是女性的錯喔～小孩可以決定不生，把算盤打到人家家房子就是不要臉了」、「生小孩那個的確要尊重太太，買房的真的太過份」、「這種老婆自己找的怪誰？我看我同事都過得很好啊」。