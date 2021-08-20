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她問辦婚宴能賺到錢？過來人：多請這種客人才有機會回本

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚是人生大事，台灣法律從民國97年開始改採登記婚，婚禮不再是必須。 圖片來源／ingimage
結婚是人生大事，台灣法律從民國97年開始改採登記婚，婚禮不再是必須。 圖片來源／ingimage

結婚是人生大事，台灣法律從民國97年開始改採登記婚，婚禮不再是必須。有些簡單派的新人，覺得只要兩人執手偕老，簡單登記或公證就好。也有一派認為，結婚就是得發喜帖，所有儀式走一遍，大宴賓客，而出席賓客也會送上紅包，賓主盡歡。有網友對於辦婚宴頗有疑慮，好奇詢問，「正常喜宴新人能賺到錢嗎？」

原po在ptt女孩板透漏，之前堂姊結婚的時候，原本說公證，後來突然改口說要辦喜宴。表姊表示，有宴客才能賺紅包錢。原po聽過一些辦婚禮反而賠錢的例子，所以很好奇，「撇除超高級喜宴，以正常喜宴來說真的是賺錢的嗎？」釣出不少過來人回應。

大部分人說賠多賺少，「大部分是賠，有賺也是爸媽之前給別人紅包反饋」、「看桌錢，辦越好賠越多」、「大多是打平，亂炸或是沒掌握好賓客名單才會賠錢」、「只請超級至親好友，小賺」、「辦流水席的可能會賺錢，進飯店餐廳的打平或小虧，就是賺到面子了」、「要賺的話，要嘛桌錢壓低，要嘛每人包得厚」。

有人說不用考慮賺賠，「在意金錢的話 就別辦了」、「你辦婚禮來賺錢的？」、「基本上沒差多少，現在多拿的，以後也會還」、「重點是分享喜悅，還有有個美好回憶吧」、「禮尚往來，賺錢的話也是你之前包紅包出去的，未來還是要還給別人的，不要因為想賺這種錢辦婚禮」。

有人認為取決於出手大方的長輩，「包好幾萬的都是親戚」、「主要看親友有不有錢，有錢長輩來吃喜酒都包破萬的，窮酸親戚帶全家包兩三千的也不少」、「父母沒錢沒地位的, 都是賠錢」、「親戚賺到頭期」、「妹妹結婚賺超過兩百萬」、「我姑姑給我一包36萬」、「婚禮就是一種跟會，誰結婚誰當會頭」、「賺20萬，因為長輩們好幾個開支票」。也有人覺得疫情會影響出席意願，「現在一定賠很大」。

婚禮 紅包

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