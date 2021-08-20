剩菜爬滿螞蟻捨不得丟 她抱怨準婆婆加熱繼續吃

有時候家裡食物忘記放冰箱，很容易「長螞蟻」，讓人有衛生疑慮，但如果是家人不講究衛生呢？近日就有一名女網友表示，她與男友、準婆婆同住，有次她發現家中的剩菜爬滿了螞蟻，打算要丟掉時，準婆婆立刻用水沖掉螞蟻，放進電鍋蒸煮，讓她擔憂「未來小孩可能吃爬滿螞蟻的食物」。

女網友在「靠北婆婆2.0」臉書社團表示，她目前尚未結婚，先跟男友和準婆婆同住，有次只有她跟準婆婆一起午餐時，她發現餐桌上有昨晚煎太多剩下來的魚蛋，這些魚蛋因為沒有放到冰箱保存，所以爬滿了螞蟻。這名網友表示，她不假思索地準備要把魚蛋丟入廚餘桶，沒想到被準婆婆搶先一步。準婆婆立刻用水把魚蛋上面的螞蟻沖掉，然後放入電鍋裡清蒸，並告訴她「蒸一下就可以吃了」。

這位網友表示，她當下不知道該如何回應，事後想到也許有人抱持著「節儉是美德」，但只要一想到將來「小孩可能吃到爬滿螞蟻的食物，就瞬間節儉不起來。」

有同樣困擾的媳婦分享自身經驗，沒想到她的婆婆竟然會把長蚊子、螞蟻和蟑螂的食物揮開後，繼續拿到餐桌吃。在夏天炎熱的天氣，早上烹煮過的食物也不冰起來，連加熱都沒有就繼續吃。在市場購買可以直接食用的雞肉，冰了三天照樣不加熱直接吃，蝦子吃不完也是冰冰箱又不加熱，還交代家人「不要浪費瓦斯加熱」。網友們在底下紛紛留言表示「這不是節儉是胎哥鬼」、「覺得毋湯」，還有人建議她「快逃」。