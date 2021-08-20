男友要求幫分攤油錢 她不解「這樣好像我在叫Uber」引爭議

情侶交往期間，一些花費到底應該由男方大方支付，還是雙方AA制（各付各的），這個問題時常引起爭議，就有一名女網友表示和男友外出通常都是各付各的，但有次對方卻要求幫忙分攤油錢，她覺得出遠門的話沒問題，但若僅在市區接送就很難算油錢，對此她好奇男生是不是都會跟女友收油錢，貼文引起兩派不同意見激辯。

女網友在《Dcard》寫道和男友交往快一年，對方上班都是開車，而自己則是騎機車，兩人交往初期就討論分攤費用的問題，雙方都同意AA制，因此之後出去買東西或吃飯都是各付各的。有一次男友面有難色地向她詢問是否可以幫忙分攤汽車的油錢，原PO當下沒想太多就答應了，不過事後卻覺得有點奇怪。

原PO解釋如果出遠門開車的話，她可以分攤，但若在市區接送，油錢就很難算，「總不能跳表收費吧，所以我每次都還要問他說我要給他多少，這樣讓我覺得好像是我叫Uber一樣」，她除了尋求鄉民們的意見外，也想知道向另一半收油錢是很普通的事嗎？

貼文引起爭議，有人覺得男方要求不合理，「有點太摳，之後大概連停車費也AA」、「我認為這種錢是自己要承擔的，養不起為什麼還要買車呢？」、「長途的分擔一下我覺得合理，短程的他也會跟妳要嗎？那就有點尷尬了」、「連油錢都要算，建議不要用車吧」、「很怪，感覺有點小氣」、「老實說，如果是我我也會覺得不舒服，不喜歡被斤斤計較的感覺」。

不過也有網友力挺男方，「不想付就不要坐人家的車啊！不收妳錢是對妳好，收妳錢是剛剛好」、「汽車油錢不便宜吧，10km左右/每公升，其實滿耗油的吧」、「他要繳稅、要保養、停車費，出門妳可以舒服的坐車，一同出門分擔一下我覺得不過分，而且只是一小部分的油資」、「現在油價不便宜，妳不會以為男友有義務載妳吧」、「正常，如果AA那油錢本來就該一起分擔」。

還有人幫忙緩頰地說，「要不要問他是不是有什麼難處啊？突然說要分擔油錢，也許是經濟上出了點問題吧」、「相信妳男友講出來也想很久，應該是真的有點負擔」、「可以先問看看怎麼突然要收錢啊，或許是有經濟方面的困難」。