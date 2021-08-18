被家人發現有存款180萬！女曝「殘酷現況」 網勸：搬出去住吧

你會讓家人知道自己有多少存款嗎？一位女網友表示，多年來好不容易存下了180萬，卻因一時疏忽，未將存摺收妥，被弟弟發現，還被狂酸「裝窮」，令她非常不爽。貼文也引發網友怒火，建議「還是搬出去住吧」。

一位女網友在《Dcard心情板》發文表示，日前到銀行刷存摺看明細，回家後就放在書桌上忘了要藏好，結果次日返家後，就聽到弟弟說「你好有錢喔，每次叫你出錢原來都在那邊裝窮」，當下即知糟了。

原PO表示，存款總共有180多萬元，是自己從高中開始將打工薪水、每年紅包，一直到出社會工作，一點一滴慢慢存起來的。目前薪水3.6萬元，連加班最多可拿到5萬元，出社會後偶爾幫忙分擔家裡開銷，但最多也就是一萬出頭。但某次弟弟房間冷氣壞了，媽媽問能否幫忙出2萬元，因為和弟弟感情不佳，冷氣也不是自己要吹，就藉口喊窮拒絕了。

原PO表示很不想讓家人知道自己的存款，「現在全家都知道了，我真的覺得很煩」，之前媽媽曾問過「你存款有沒有50萬了？」原PO以自己花費多為藉口糊弄過去，現在存款曝光，很擔心媽媽又會被問東問西，如果是和弟弟一樣的態度該怎麼辦？問大家「我該如何回應才不會影響自己的利益？」

貼文引發網友怒火，直接批評「你弟怎麼去你房間翻存摺，超沒禮貌」、「你弟感覺很廢」、「好噁喔，覬覦別人的存款想幹嘛」、「不用理他們，那是辛苦賺來的」、「媽媽有看到存摺嗎？沒有看到就極力否認」、「說是公款，不能隨便動用，要是少了會吃官司」，也有許多人建議原PO「你還是搬出去住吧，雖然是一筆開銷，看你是要省掉麻煩還是省錢」、「買一個一房一廳快點搬出去吧，把錢變成別的形狀」。