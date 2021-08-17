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七年級生有一半未婚？他以「男女角度」分析背後原因：太真實

聯合新聞網 / 綜合報導
現在的七年級未婚人口超過50％，便有一名網友不解「究竟發生什麼事，為什麼大家寧願擔心老年孤苦？」 圖／Ingimage
現在的七年級未婚人口超過50％，便有一名網友不解「究竟發生什麼事，為什麼大家寧願擔心老年孤苦？」 圖／Ingimage

日前一名網友在PTT上以「七年級未婚人口近五成」為題發文，說明現在七年級也31～40歲，但未婚人口仍超過50％，便很疑惑「究竟發生什麼事，為什麼大家寧願擔心老年孤苦？」對此，便有另一名網友回文解釋其背後原因，更直言「台灣人這種愛慕虛榮、死要面子的性子，也是造就這惡劣環境重要的一環。」

這名網友以電資學院的同學們為例，詢問同儕間普遍的結婚進度，並說明最常見的結婚組合，是班對、學長學妹或碩班同實驗室搭上，剩下的是各自人脈認識另一半。而超過30歲還單身的人數遠遠超過一半，男生人數太多算不完，女生50個已經結婚的不到10根手指頭，但他也補充道「不過有很多愛情長跑的，卡在一些原因無法下定決心結婚。」

他分析道，單身男女們大約分成3種，包括事業狂、旅遊達人、以及御宅族。而原po先以男生舉例，若是24歲碩班畢業找到研替，年薪百萬左右，過完3年，1年花費20萬，不出國，假設要存到240萬也27歲了，等到到30幾歲時，省吃儉用的存到6、7百萬，這時開始被家中長輩還有女友催要結婚，找到對象後，為了避免姑婆媳對決，房貸就是非背不可，但又因為還沒結婚，沒道理讓女友幫忙背。從此可能要到五十歲才有自己的閒錢，想到這就讓一些男生覺得不如單身比較快活。

而對於女生，他也直言，24歲畢業到公司職場，又會重溫一下當年身為大一學妹的待遇，相貌出眾的主管自然會搭上，除非對象真的夠強大，不然交往後又會陷入「自己賺錢能力又不輸男生，爸媽辛辛苦苦栽培我，要我冒風險步入婚姻當煮飯婆？」的想法，覺得憑什麼經濟重擔要在自己身上？甚至有可能遇到「都還沒結婚，有的男人還要我幫忙背房貸」的男人。綜合以上，讓現代男女不結婚的人真的是越來越多。

「男生起薪PR90（百分等級）的年薪百萬都過這麼苦了，你說這以下還能想什麼？能做的就是放棄買房」，原PO又補充道，但普遍社會大眾還是一股腦地想買，買到那種美其名3房1廳，實際上是2房1廳1倉庫，或有的父母把孩子買房當成新的比拚項目，替孩子出頭期款，再讓孩子背房貸，簡單來說就是幫孩子撐面子。

此文一出，讓不少網友都深有同感，紛紛回應「這篇很真實反映男女的想法」、「大概就是能只交往，幹嘛結婚」、「中肯淚推QQ」、「房子是給PR99的買的，其他韭菜請住台東」、「X真實到想哭」、「真的是這樣」。

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