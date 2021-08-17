所有的努力， 都會在愛情來臨之際匯成一句話：我想活出一個堅強而獨立的人，我只要你的愛，麵包和牛奶我自己買。

學習在愛中堅強而獨立，活出自己。示意圖／ingimage 提供

● 某個深夜，表妹突然打來電話，讓我有些意外。

表妹在上海的一家外貿公司當行政主管，因為長相不錯，性格又好，表妹的身邊不乏追求者。

記得上次通話，表妹還跟我說起戀愛時的悸動和憧憬，沒想到這一次，表妹居然告訴我，她在感情裡狠狠地摔了一跤。

就在二零一八年元旦，表妹又被家裡逼著回老家相親，一天好幾十個連環奪命call 讓表妹有些抓狂。說起來，這也情有可原。在家人看來，表妹已經到了該結婚的年紀，如果不是表妹一直拖到現在，在老家早就是孩子的媽媽了。

其實，就在那段時間裡，有兩個男生都想和表妹確立戀愛關係。

一邊是自己的上級，擁有公司的股份，有著吃不完的大餐、穿不完的名牌，到哪都是車接車送，一副光芒萬丈的模樣。而另一邊是她的校友，同是職場新人，在職場中摸爬滾打，雖然日子過得有些艱難，但這個男生足夠努力，而且足夠體貼。

年輕的心啊，總有一些懵懂和衝動。最後，表妹還是選擇了前者。

表妹一直以為他會把自己捧在手心，會對她百般庇護。可是現實呢，就在表妹對工作開始敷衍了事、懈怠偷懶，以為有了男朋友這棵「大樹」就可以坐享其成的時候，仿佛就在一夜之間，男朋友開始對她疏離。當花式告白、送玫瑰、唱情歌彈吉他都成了過去式的時候，一段感情也就接近了尾聲。

「條件再好有什麼用？自己努力才會心安。」表妹幡然醒悟。

所謂不勞而獲、一勞永逸，不過是一個人的幻想而已。就連灑狗血的影視劇都擺脫不了這樣的劇情，嫁入豪門的女子受人豔羨，以為這樣就可以安心地做起全職太太，其實早在收起工作服、脫下高跟鞋的那一刻，所有閃光的東西也就此暗淡了。

都說找對人，這個「對」字，不僅是性格合拍，更重要的，是努力同步啊。

好在，表妹及時清醒了過來。那段失敗的感情，讓她醒悟。一個女孩子，獨立自強才能讓靈魂挺拔，愛情可以讓別人給，麵包和牛奶一定要自己買。

畢竟，最後成為堅強後盾的，只有你自己。

● 在報社工作的時候，我認識了一個酷愛攝影的雜誌編輯，我喜歡叫她櫻花姑娘。她有著櫻花般溫婉清秀的面容，工作起來卻不像一個嬌滴滴的女生。

接觸久了，我就被她熱血的狀態所折服。

不管忙到多晚，白天有多累，下班後，她總會第一時間去健身房鍛煉保持身材。簡單的晚飯後，她就趕回家裡寫稿子、學英語，睡前認真地保養皮膚，提前把第二天的工作記錄下來，把第二天的營養粥放進鍋裡定時，按時睡覺。

長期的自律，讓她擁有了姣好的身材和健康的體魄。長期的堅持，讓她的新書一本又一本地面世，即使採訪時全程外語都毫無壓力。

雜誌社外出攝影，難免有人手不夠的時候，她就帶頭一個人擔起幾個人的工作，搬運箱子、安排服裝、佈置機位和現場，自始至終，她從未喊過一聲累，哪怕當晚忙碌到深夜，第二天還是元氣滿滿的模樣。

她在通訊軟體上的個性簽名我很喜歡：「我只要你的愛，麵包和牛奶我自己買。」

雖這樣說，可是櫻花姑娘一直沒有戀愛。有一次，我問她為什麼不戀愛，她說，愛情這個事情怎麼急得來呢？與其苦苦尋覓那個人，不如讓自己變得更好，這樣或許會少一點對他人的依賴。

單身從來都不是一件壞事情，它更能讓你體會到生活的艱辛和孤獨的苦澀，從而更加懂得努力奮鬥的意義。

辛夷塢(中國女作家)曾說過：「我認真學習，賣力考試，辛辛苦苦打拼事業，為的就是當我愛的人出現，不管他富甲一方，還是一無所有，我都可以張開手坦然擁抱他。」

成為更好的人，才是獲得幸福的前提。

● 問答網站上曾有一個熱門話題：「人為什麼要奮鬥？」

其中有一個回答是：「因為不奮鬥，你的才華如何配上你的任性。不奮鬥，你的腳步如何趕上父母老去的速度。不奮鬥，世界那麼大，你靠什麼去看看？一個人老去的時候，最痛苦的事情，不是失敗，而是我本可以。因為如果你的人生起點不高，就不曾有人為你走過人生百步中的任何一步。」

長大以後，我們像是被時間推進了戰場，要獨自一人面對這世間的兵荒馬亂。

為此，我們都有過前所未有的迷茫，包括愛情。

懦弱的人，會像鴕鳥一樣，把腦袋埋進土裡。勇敢的人，會披上鎧甲，握緊手裡的武器。

沒有人會是你永遠的靠山，除了你自己。

如此，所有的努力，都會在愛情來臨之際匯成一句話：我想活出一個堅強而獨立的人，我只要你的愛，麵包和牛奶我自己買。

【以上摘文選自《我那麼拼命，就是不想平庸至死》、 作者：慕新陽、出版社：幸福文化 提供】