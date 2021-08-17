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男讓大學生女友意外懷孕 未告知年底將移民英國求救網友

香港01 / 撰文：卓柏安
男子表示，與拍拖6個月的女友發生性行為時沒有用保險套，對方結果因此意外懷孕。 圖／ingimage
男子表示，與拍拖6個月的女友發生性行為時沒有用保險套，對方結果因此意外懷孕。 圖／ingimage

女友意外懷孕又遇上自己即將移民，面對人生矛盾應該如何處理？有剛大學畢業的男生在討論區上發文，指與仍然是大學生的女友曾發生無套性行為，結果對方意外懷孕。不過更加令男生不知所措的是，他仍未告知對方將於12月與家人移民英國，「我很愛她但不知道怎麼辦」。文章熱烈討論後，雙方家人最終商議決定女友先休學到英國生下小孩，再待女友在香港完成學位後到英國一起生活。

樓主在Dcard討論區上發文，標題提到「就快移民但搞大朋友肚子」。他說自己剛剛大學畢業，有1名拍拖6個月的女朋友，對方現時仍然就讀大學三年級。他提到「之前有1次我沒帶套，最近她跟我說已經懷孕兩個月」，令他感到十分徬徨，「因為我沒講我12月會跟家人移民去英國」。最後他說自己很愛女朋友，但不知道應該怎樣做。

有網友表示，樓主未做好避孕，「你好意思說你愛她？」，又直指「話講得很好聽，但你做出來的完全相反」。樓主就回應指，當時沒有使用保險套是因為「女友說無套感覺較好」，但被網友狠批「這下承擔後果啦，這麼大的人都不知輕重，爽個一時有想過後果嗎？」。

留言亦有不少人質疑樓主是否真的愛女朋友，「好愛她，但連移民都沒講？」、「隱瞞移民有多愛？」。網友亦認為事件雙方都太過衝動，「你情我願雙方都有錯，慢慢溝通啦」，不過有人批評樓主「根本只是一時玩玩，完全沒想過長遠」、「爽完要負責任啦，不能抵賴」。

網友熱烈討論後，樓主最新交代處理方法，表示感謝各位意見，經雙方家人討論後決定女友先「Gap Year（休學年）」到英國生下小孩，小孩會交由媽媽照顧，然後待女友在香港完成學位後再到英國一起生活。

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文章授權轉載自《香港01》

移民 懷孕 避孕

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