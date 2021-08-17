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父母不認男友仍為愛出嫁 企業千金三年後還是因為這理由分了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位企業千金為愛嫁給普通上班族，但最後仍然因為價值觀不同而離婚。圖片來源／ingimage
日本一位企業千金為愛嫁給普通上班族，但最後仍然因為價值觀不同而離婚。圖片來源／ingimage

感情世界中，如果雙方的價值觀差距太大，就很容易造成彼此失和，即使一時挺得過去，未來也很可能會在某個時間成為不睦的引爆點。最近日本媒體，就報導了一則這樣的案例。

根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名由梨的40歲女性，家族是某間公司的經營者，因此自小就過著富裕的生活，她自己後來也在知名企業就職。有次她在酒吧遇見一位男子，兩人很快就陷入熱戀，並且決定要共結連理。

然而，由梨的雙親卻不承認這份戀情，認為男方只是個普通上班族，成長環境和由梨家差距太大，告訴由梨如果要找對象，至少也得找個公司的菁英份子，否則未來生活堪慮。雙親甚至揚言，即使兩人真的成婚，他們也不會承認這段關係。

由梨在雙親的反對下，結果還是和這位男子結婚，當然，父母並沒有出席結婚典禮。婚姻生活一開始還算融洽，但到了第三年後，由梨察覺到丈夫對他的態度越來越冷淡。她小心翼翼詢問怎麼回事，沒想到不問還好，一問了丈夫便馬上表示，希望兩人可以離婚。

丈夫認為，兩人的價值觀差異太大。由梨過慣了富裕的生活，像是外出旅遊的時候，購物起來毫不手軟，相對的沒有儲蓄習慣。再來，由梨經常鼓勵丈夫應該更努力向上爬，但這反而造成丈夫的負擔，在「如果不能頂住就會辜負由梨的期待」的壓力下，最後終於瀕臨崩潰。

結果，在丈夫的堅持之下，兩人最終還是走上了離婚一途。由梨雖然想過丈夫外遇的可能，但出於還是深愛著丈夫的心情下，最後打消了調查念頭。只是對她而言，如今離婚已經過了一年半，但想起來還是相當心痛，也證實了父母當初反對兩人的婚約，或許才是正確的決定。

日本 結婚

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