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搭貓纜想躺地板！母喊「擦乾淨再躺」兒自動清理整個車廂

聯合新聞網 / 綜合報導

指揮中心日前宣布，疫情警戒第二級將至8月23日，且有望繼續擴大可鬆綁防疫限制場所。而自8月1日起，貓空纜車也重新開放營運，除了基本的防疫要求外，車廂搭乘人數也由8人縮減為同行限乘4人。便有一位媽媽分享，自己的兒子在搭貓纜時，因為想躺在纜車的地板上，就被媽媽要求「擦乾淨再躺」，沒想到兒子便蹲在地板上擦了10分鐘。

這名媽媽與兒子是搭乘透明地板的水晶車廂，只有2歲的兒子不但不怕，還說想躺在這個透明的地板上，而媽媽則擔心車廂不乾淨，就要求兒子要先擦完地板再躺，沒想到他就這樣自己擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。

從畫面中可見，兩歲多的兒子戴著口罩，雙手都拿著像是濕紙巾的布擦拭著整個車廂，神情十分認真。對此，這名母親也補充道，兒子平時在家也會幫忙擦地擦桌，是個十分貼心的孩子。

兒子在貓纜擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。 圖／讀者提供
兒子在貓纜擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。 圖／讀者提供

兒子就這樣擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。 圖／讀者提供
兒子就這樣擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。 圖／讀者提供

兒子在貓纜擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。圖／讀者提供
兒子在貓纜擦了十幾分鐘的地板、擦窗及座椅。圖／讀者提供

貓空纜車 貓纜

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