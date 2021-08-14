女子砸12萬相親 發現背後「超級騙局」氣炸：都是臨時演員

現代人越來越晚婚，不少單身族因為環境關係或是其他因素，沒有什麼機會認識異性，於是會使用交友軟體，或是乾脆參加相親來認識對象。近來大陸重慶有一名女子花了人民幣2.8萬(約新台幣12萬元)加入婚友社，在業者介紹下陸續和幾名男性相親，過了一陣子才發現，這些人竟然都是婚友社安排的「臨時演員」，讓她氣炸衝派出所報案。

根據陸媒報導，事情發生在大陸重慶沙坪壩區，一名女子向派出所報案，她表示自己付款給婚友社，沒想到發現對方是安排臨時演員充當相親對象，警方獲報後立刻致電給該婚友社，沒想到對方還理直氣壯回應「女子請我們介紹對象，的確有安排了」，也自覺得到這筆錢是天經地義的事。

警察後來霸氣要詐騙集團退錢，很快就收到全額退款，隨後警方也循線破獲這個特大交友詐騙犯罪集團，逮補45名嫌疑人，涉案金額高達800餘萬人民幣(約台幣3485萬元)，這起事件大約有200人受害，該集團還會假意讓他們被害者交往幾天後才進行封鎖。

婚介市場亂象頻傳，很多網友都表示自己也有同樣的經驗，不法份子為了營利會選擇不擇手段，在心理層面上，相親者應該先做好「反套路」的準備，要對不切實際的引導保持警惕，根據實際狀況判斷自己大致會跟什麼樣的人見面，把選擇權和主導權都掌握自己手裡，才能避免成為「被欺負」的對象。