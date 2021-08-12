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婆婆一舉動惹怒孕媳想砸杯 夫下一秒反應讓網友炸鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友的老婆因為懷孕衣服穿不下，沒想到婆婆擅自將她的衣服拿去送人，讓她氣得想砸杯。 圖／ingimage
一名男網友的老婆因為懷孕衣服穿不下，沒想到婆婆擅自將她的衣服拿去送人，讓她氣得想砸杯。 圖／ingimage

女性懷孕期間做什麼事都相當不方便，就連情緒上都容易波動起伏，此時非常需要家人的關懷，尤其是枕邊人的體諒和照顧，不過卻有一名男網友在臉書上貼文說，老婆因為懷孕變胖衣服穿不下，他媽媽擅自拿去送人，因此惹怒老婆想拿水杯砸婆婆，讓原PO氣得大罵「不懂得尊重長輩」，沒想到鄉民反而一面倒力挺原PO的老婆。

原PO在「靠北婆婆2.0」透露老婆懷孕後體重增加到75公斤，有些衣服變得太小穿不下，於是他媽媽便擅自將這些衣服和化妝品送給他妹妹，事後老婆得知此事情緒大爆炸，甚至還氣得作勢要拿水杯砸婆婆，讓原PO火大地說「她怎麼一點也不尊重長輩？」

原本想討拍，但貼文一出卻惹怒眾多網友，「婆婆一點都沒尊重媳婦，尊重是禮貌」、「為何化妝品也要拿走？化妝跟懷孕沒影響吧！而且你媽這個行為是偷耶！那麼不尊重媳婦了，何談需要尊重長輩？更該砸的更是老公啦」、「你們一家人都不尊重你老婆，拿水杯砸已經很客氣了」、「你妹、你媽是窮到沒衣服穿嗎？還需要你媽偷媳婦的送她」、「沒經過當事人同意就隨便把人家東西送人，這種行為當然會讓當事人抓狂」、「贊成你老婆直接報警提告你媽偷竊」。

還有人將矛頭指向原PO，「最大問題是你，沒尊重你老婆還覺得你老婆不對，體諒個屁呀」、「應該拿椅子砸你，胖是她願意的嗎？生完她不會減肥是不是，你媽有甚麼資格動她的東西」、「她怎麼沒用鍋子砸你？」、「這樣的老公，我真的覺得老婆不用忍」、「你老婆懷孕了也用不到你了，你媽怎麼不順便把你送人」、「你老婆最大的錯誤就是嫁給你」。

懷孕 婆婆

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