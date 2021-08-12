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「準婆婆強勢又不幫帶孩子」 她未婚懷孕求問網友該怎麼辦

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友未婚懷孕，但未來的婆婆得知她懷的是女嬰，就不願意幫忙照顧，這讓她十分苦惱。示意圖／Ingimage
一名女網友未婚懷孕，但未來的婆婆得知她懷的是女嬰，就不願意幫忙照顧，這讓她十分苦惱。示意圖／Ingimage

一名女網友發文表示，跟男友未婚懷孕，目前已經懷胎5個月，但未來的婆婆得知她懷的是女嬰，就不願意幫她照顧，還放話「以後結婚了，也不能拜家裡的公媽。」男友又無法站出來幫她，這一切讓她十分苦惱，問大家到底該怎麼辦？許多網友建議她「離開媽寶男，自己養孩子」。

該網友在「靠北婆婆2.0」發文表示，男朋友是獨子，很早就在催婚和催生小孩，只因為未來的婆婆一直很想抱孫和傳宗接代。她直言「我很不喜歡傳統的思維，總覺得為什麼女性要成為生小孩的工具，也聽過我男朋友說她媽媽很會掌控。」不過這位網友又擔心自己成為「高齡產婦」，未來無法生小孩，所以也嘗試懷孕。

直到現在已經懷孕5個月了，她哭訴自己的婆婆都沒來看過她一次，得知肚子裡懷的是女嬰後，婆婆還跟她說「不會照顧這個嬰兒」，讓她簡直氣炸了。婆婆還接著表示，「未來簽字結婚後，家裡的公媽不能拜。而且她男友也不能幫她，因為婆婆在家裡擁有掌控權，所以男友一句話都不能吭。

對此，許多網友建議她「請男友思考脫離媽寶行列」，並且想清楚自己是否要結婚，胎兒已經五個月了，所以不可能拿掉，最好的路就是自己養。還有過來人表示「傳統思維的公婆不幫妳帶小孩，應該要高興才對」、「他們不來顧小孩=少一個機會他們來亂搞小孩」、「自己生，當然自己帶，何需要麻煩長輩，不幫忙帶才最好」、「不要嫁，小孩那麼大不能終止妊娠，只能生下自己帶。」、「既然妳男友受制於他媽，相信妳結婚後情況只會更糟，要是妳的經濟狀況許可，孩子生了自己養」。

婆婆 結婚

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