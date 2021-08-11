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許藍方桃色風波！老公外遇妻掌控全場 網：這樣操作挺厲害
近日「最美性學博士」許藍方與已婚康醫師桃色風波越掀越大，女方堅稱被騷擾否認發生性行為，男方卻突然認了外遇還說握有證據，全是正宮維護婚姻的不退讓。PTT網友觀察這兩日情勢的發展，認為正宮劉醫師根本是「掌控全場」想擊退第三者。
該網友在PTT發文「近期最厲害的正宮是哪位？有超過劉醫師？」並表示，正宮劉醫師在整件婚姻糾紛中，有5階段操作：第一，先找媒體；第二，小三出來澄清；第三，先生隔日出來承認並道歉，並打臉小三；第四，夫妻發出聯合聲明，表示小三的作為造成了非常大的傷害；第五，小三出來回應去摩鐵的不是本人。
他分析，正宮劉醫師這樣操作主要是超前部署，手段挺厲害，「直接斷絕了日後想黏上老公的小三，要有預期被切割的準備」，看起來是掌控全場。
網友力挺正宮「果然唸醫跟當護士小姐的有差」、「不如說這才是正常正宮該有的反擊」、「2021了還在家醜不可外揚跟吞忍嗎？」，也有人認為「接下來經營家庭感情修復比較重要，討道歉只是揭開彼此的傷疤」，不過，還是有人看得一頭霧水「到底還有多少內幕」。
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