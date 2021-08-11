婆婆堅持鬼月晚上不曬衣！老公一招搞定 人妻直喊：要扣分啦

農曆七月禁忌多，不搬家、不嫁娶、半夜不吹口哨不夜遊，也包括晚上不晾衣服。一位人妻表示白天要上班無法洗衣服，婆婆又堅持七月半晚上不可以曬衣服，忍不住向老公抱怨超不方便的。老公得知後立即自告奮勇包下這個月的洗衣工作，人妻還在感動之時，卻收到老公傳簡訊，「背後用意」讓她直喊不夠貼心要扣分。

一位人妻網友在《PTT WomenTalk》板發文表示，白天要上班，只能在晚上洗衣服，沒想到正要晾衣時，「婆婆突然出來說七月半晚上不可以曬衣服」，只好隔日一早起床，把昨晚的衣服再洗一次後晾曬。

事後，人妻忍不住跟老公抱怨，晚上不能曬衣服，時間安排上真的很不方便，老公聽了之後，表示這個月要負責把衣服拿去外面自助洗，人妻被老公的貼之舉大為感動，沒想到不久又收到老公傳來簡訊說要買一台乾衣機，讓人妻感嘆，「居然要等到這種時候才會想到要買，覺得老公有夠扣分不貼心啦」。

貼文一出，網友笑回「他就純粹懶又有點錢可以花」、「輪到自己做事時就會想到出錢出力」、「阿就這個月份剛好被附身啊」、「你叫他洗碗，他就會買洗碗機，叫他掃地，他就會買掃地機器人…」、「叫他做一輪家事你家什麼都有了」。