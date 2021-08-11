女童寫抗議信怨媽媽為何要送她到安親班 網友直呼「太可愛」

不少家長擔心上班後小孩沒人顧，所以紛紛送他們到安親班、補習班，不過就有一位就讀國小一年級的女童不願意去安親班，還為此寫了一封抗議信給爸媽，直言為何一定要去安親班，讓她現在「氣沖沖」。信的背面還畫上「魔鬼媽媽」來表達她的憤怒，幾乎全注音的信件讓網友笑翻，直呼「太可愛了」。

網友PO出一封同事女兒不想上安親班的「抗議信」，可愛的內容讓網友笑翻。圖擷自 Dcard

網友在Dcard上發文，貼出一張同事的女兒不想去安親班寫的「抗議信」，內容吶喊「我為什麼一定要去安親班？為什麼不能去別的地方？」還問媽媽知不知道老師一直在考他們九九乘法表，她抱怨有這麼多地方可以去，像是大姨家或者阿嬤家，為什麼一定要她去安親班，這名小一女童表示「真是的，我現在氣松松（氣沖沖）」。

女童還寫道「要安慰也太晚了，因為每次都是假的，到明天發生同樣的事直接開罵。爸爸每次都說弟弟年紀比我小要讓弟弟，既然什麼都讓弟弟那妳老了我就不養妳了，就讓弟弟來養妳吧。」並畫上8個生氣符號，來表達自己的憤怒。信的背面還畫上一個「魔鬼媽媽」，左上角還附註「從這翻」，這封可愛的抗議信讓發文者笑稱「一早看到這個直接融化了」。

這封信讓許多網友稱讚「好可愛」、「寫這麼長的信，很有耐心耶」、「我的天，太可愛了」、「後面那生氣的表情也太可愛」。不過也有人建議家長應該關心這位女童的想法，認為父母灌輸她「年紀大的小孩一定要讓小的」這種教養方式會讓兒童感到不平衡，家長應該思考如何溝通。也有幼教業者指出，「看到這個一點都不覺得有趣，建議要多跟妹妹溝通，不要忽視她的感受。」