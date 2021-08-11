快訊

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

女童寫抗議信怨媽媽為何要送她到安親班 網友直呼「太可愛」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出一封國小女童的「抗議信」，上面還畫著「魔鬼媽媽」，可愛的內容讓網友笑翻。圖擷自Dcard
網友PO出一封國小女童的「抗議信」，上面還畫著「魔鬼媽媽」，可愛的內容讓網友笑翻。圖擷自Dcard

不少家長擔心上班後小孩沒人顧，所以紛紛送他們到安親班、補習班，不過就有一位就讀國小一年級的女童不願意去安親班，還為此寫了一封抗議信給爸媽，直言為何一定要去安親班，讓她現在「氣沖沖」。信的背面還畫上「魔鬼媽媽」來表達她的憤怒，幾乎全注音的信件讓網友笑翻，直呼「太可愛了」。

網友PO出一封同事女兒不想上安親班的「抗議信」，可愛的內容讓網友笑翻。圖擷自Dcard
網友PO出一封同事女兒不想上安親班的「抗議信」，可愛的內容讓網友笑翻。圖擷自Dcard

網友在Dcard上發文，貼出一張同事的女兒不想去安親班寫的「抗議信」，內容吶喊「我為什麼一定要去安親班？為什麼不能去別的地方？」還問媽媽知不知道老師一直在考他們九九乘法表，她抱怨有這麼多地方可以去，像是大姨家或者阿嬤家，為什麼一定要她去安親班，這名小一女童表示「真是的，我現在氣松松（氣沖沖）」。

女童還寫道「要安慰也太晚了，因為每次都是假的，到明天發生同樣的事直接開罵。爸爸每次都說弟弟年紀比我小要讓弟弟，既然什麼都讓弟弟那妳老了我就不養妳了，就讓弟弟來養妳吧。」並畫上8個生氣符號，來表達自己的憤怒。信的背面還畫上一個「魔鬼媽媽」，左上角還附註「從這翻」，這封可愛的抗議信讓發文者笑稱「一早看到這個直接融化了」。

這封信讓許多網友稱讚「好可愛」、「寫這麼長的信，很有耐心耶」、「我的天，太可愛了」、「後面那生氣的表情也太可愛」。不過也有人建議家長應該關心這位女童的想法，認為父母灌輸她「年紀大的小孩一定要讓小的」這種教養方式會讓兒童感到不平衡，家長應該思考如何溝通。也有幼教業者指出，「看到這個一點都不覺得有趣，建議要多跟妹妹溝通，不要忽視她的感受。」

安親班 親子

延伸閱讀

出售高跟鞋被男買家要求「正面視訊照」 女賣家納悶：不懂耶

過父親節訂披薩驚見每片大小不一 他懷疑「吃剩拼起來的？」

好市多肉桂捲將引發搶購潮？ 網友盛讚優勢「打趴其他店家」

疫情當下買屋遭管委會拒絕裝潢施工怎麼辦？ 網：有規範可循

相關新聞

婆婆堅持鬼月晚上不曬衣！老公一招搞定 人妻直喊：要扣分啦

農曆七月禁忌多，不搬家、不嫁娶、半夜不吹口哨不夜遊，也包括晚上不晾衣服。一位人妻表示白天要上班無法洗衣服，婆婆又堅持七月半晚上不可以曬衣服，忍不住向老公抱怨超不方便的。老公得知後立即自告奮勇包下這個月的洗衣工作，人妻還在感動之時，卻收到老公傳簡訊，「背後用意」讓她直喊不夠貼心要扣分。

女童寫抗議信怨媽媽為何要送她到安親班 網友直呼「太可愛」

不少家長擔心上班後小孩沒人顧，所以紛紛送他們到安親班、補習班，不過就有一位就讀國小一年級的女童不願意去安親班，還為此寫了一封抗議信給爸媽，直言為何一定要去安親班，讓她現在「氣沖沖」。信的背面還畫上「魔鬼媽媽」來表達她的憤怒，幾乎全注音的信件讓網友笑翻，直呼「太可愛了」。

【說上幾句話】高翊峰／所以，我才把叉叉搞砸啊！

我：你昨天學校考試怎麼樣？

【家人關係】溫暮／荔枝

荔枝產季一到，幾位好友在社團群組發起產地直送的玉荷包團購。價格貴了點，我沒捨得買給自己，但想到老家父母皆嗜食荔枝，還是咬...

岳母催抱孫「大方送房」網見1要求急勸退：不要收

在物價高的年代，想買房真的不是一件容易的事，很多人必須靠著省吃儉用，才繳的起頭期款和房貸，因此如果長輩能給予援助，壓力會減輕不少。一名人夫指出，岳母因為希望他們能快生小孩，買了一間房子給他們夫妻，還希望「小孩跟岳母姓」，種種因素讓他很想拒絕「不然可能會崩潰」。

【疫中心情】楊紫玲／主婦的語音社群體驗

疫情升溫之後，我愈來愈依賴LINE，這是和朋友溝通的重要工具。因為停課，提早讓國中孩子使用即時通訊軟體和同學們保持聯絡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。