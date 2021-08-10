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岳母催抱孫「大方送房」網見1要求急勸退：不要收

聯合新聞網 / 綜合報導
岳母送房子給夫妻倆，希望他們能快點生小孩，並要求孩子要從岳母姓。 圖／ingimage
岳母送房子給夫妻倆，希望他們能快點生小孩，並要求孩子要從岳母姓。 圖／ingimage

在物價高的年代，想買房真的不是一件容易的事，很多人必須靠著省吃儉用，才繳的起頭期款和房貸，因此如果長輩能給予援助，壓力會減輕不少。一名人夫指出，岳母因為希望他們能快生小孩，買了一間房子給他們夫妻，還希望「小孩跟岳母姓」，種種因素讓他很想拒絕「不然可能會崩潰」。

一名人夫在「Dcard」發文，他表示跟老婆住台北，岳母住在新竹，因為老婆的姊姊10年前在中國讀書後就直接在中國工作了，因此岳母常跑到台北找他們，岳母一項都很強勢，因此老婆跟老婆姊姊都很怕她。

老婆現年27歲，是國中老師，目前留職停薪讀碩士，現在住宿舍，而原po自己則是住在家裡，但上個月時，岳母突然透露自己在新北市買了一間房子，要他們搬去住，也要他們快生小孩，並且希望「小孩跟岳母姓」。

但原po看了很無言，因為房子離他家很遠，離公司也很遠，另外也離老婆的學校有點遠，不過老婆好像覺得沒差，但原po覺得老婆不愛搭捷運，如果下雨又要載她「我可能會崩潰」，因此在想該怎麼拒絕。

此文一出也引起網友熱議，很多人紛紛奉勸「要想清楚耶，她買的房子，到時候她想來就來，還能一直情緒勒索你們」、「兩人先討論好口徑一致再一起想要怎麼回覆岳母吧」、「千萬別拿爸媽的房子，尤其是這種強勢的」。

也有不少人說「跟岳母姓蠻好笑的耶，我以為會跟媽媽姓耶」、「小孩跟外婆姓也太前衛了吧」、「除非你老婆從母姓，不然法律上不能從岳母姓」、「不是只能從母姓和父姓嗎？要跟岳母姓的話你老婆要改姓？」。

根據民法第1059條，父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。

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