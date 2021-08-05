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忘刪訂餐紀錄！她靠外送APP抓包男友上摩鐵 驚呼：這是抓姦線索
疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出活動，改透過外送平台訂餐，因此訂單量暴增。然而，近日一名女網友竟藉由外送APP抓包男友偷吃，讓她崩潰直呼「從沒想過劈腿會發生在我身上」，引發網友熱議。
該名女網友在臉書社團「外送師ㄟ543」PO文表示，日前她拿男友的手機想要叫外送，「發現他的搜尋多了保險套，我很確定他房間那包還沒用完」，隨後，她點開訂餐紀錄，發現有一筆訂單地址不是男友家或她家。
於是原PO立刻上網搜尋那個地址，「結果是一家汽旅…那個汽旅我根本沒去過！」最後，她也提醒大家，「渣男會刪聊天紀錄，但可能會忘記刪熊貓，這是個抓姦的線索」。
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「微連結而已，不用緊張」、「不錯，連結不忘套，還記得做防疫，酒精噴好噴滿」、「做壞事還留證據，真不可取」、「科技發達連偷情都變難了」、「一段破裂的關係，就從查對方的手機開始，潘朵拉的盒子開啟，所有的災難因此開啟」。
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