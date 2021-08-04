聽新聞
test
0:00 / 0:00
曬出幫未婚夫「做美甲」的照片 網讚真男人
美國一名女子瑪里（Naomi Marie）正在努力開展她的美甲業務，日前她在社群平台曬出未婚夫讓她「練習做美甲」的照片，博得滿堂彩讚未婚夫是「真男人」。
瑪里說未婚夫知道她沒什麼朋友可以練習，於是自告奮勇獻出手指供她練習。瑪里感動的表示：「這就是對我的支持。」
部分網友不認同瑪里未婚夫的行為。網友Kirule7就表示：「我不希望我女友對我這樣做。我會透過其他方式支持她。支持女友和只是軟弱讓女伴隨心所欲是不同的。」網友BalenMe也批評瑪里未婚夫做這件事「男子氣概盡失。」
但多數網友力挺瑪里未婚夫。網友tahliajoi認為：「這行為對我來說展現了男性的自信！一個知道自己是誰的男人不必擔心他在別人眼中的樣子，句號！！！」網友iDashFar則指出自己也讓女友練習美甲，稱批評的人太「敏感脆弱」。
瑪里透露自己只學了一個月美甲，很感謝網友的稱讚，同時很驚訝部分網友對素昧平生的未婚夫有這麼多意見及「擔憂」。
it’s the support for me 😭💕— naomi marie 🐝 (@itsnaomimarie) July 22, 2021
he knows i don’t have many people to practice on, so he let me practice on him. 🥺 pic.twitter.com/EXIaGXCaxU
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言