快訊

直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曬出幫未婚夫「做美甲」的照片 網讚真男人

聯合新聞網 / 綜合報導
女曬出幫未婚夫「做美甲」的照片。圖／取自twitter@itsnaomimarie
女曬出幫未婚夫「做美甲」的照片。圖／取自twitter@itsnaomimarie

美國一名女子瑪里（Naomi Marie）正在努力開展她的美甲業務，日前她在社群平台曬出未婚夫讓她「練習做美甲」的照片，博得滿堂彩讚未婚夫是「真男人」。

瑪里未婚夫知道她沒什麼朋友可以練習，於是自告奮勇獻出手指供她練習。瑪里感動的表示：「這就是對我的支持。」

部分網友不認同瑪里未婚夫的行為。網友Kirule7就表示：「我不希望我女友對我這樣做。我會透過其他方式支持她。支持女友和只是軟弱讓女伴隨心所欲是不同的。」網友BalenMe也批評瑪里未婚夫做這件事「男子氣概盡失。」

但多數網友力挺瑪里未婚夫。網友tahliajoi認為：「這行為對我來說展現了男性的自信！一個知道自己是誰的男人不必擔心他在別人眼中的樣子，句號！！！」網友iDashFar則指出自己也讓女友練習美甲，稱批評的人太「敏感脆弱」。

瑪里透露自己只學了一個月美甲，很感謝網友的稱讚，同時很驚訝部分網友對素昧平生的未婚夫有這麼多意見及「擔憂」。

延伸閱讀

英國最長壽婚姻！100歲阿公跟「一見鍾情」阿嬤歡慶結婚80年

夫妻河岸邊吃浪漫大餐 載滿裸體男女渡輪派對意外成風景

美國史上蹲冤獄最長男子獲國賠5.5億 和獄警好友合開美髮學院

五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚對方：比男人更好

相關新聞

曬出幫未婚夫「做美甲」的照片 網讚真男人

美國一名女子日前在社群平台曬出未婚夫讓她「練習做美甲」的照片，博得滿堂彩讚未婚夫是「真男人」。

妻怨人夫每天「蹲馬桶」近4小時 網一面倒：肯定有鬼

國外一名女性日前在社群平台抱怨丈夫「蹲太久馬桶」。她說丈夫光是「小便」就要45分鐘，一天還會跑廁所4到5次。

【防疫生活】藝萱／賺到好時光

孩子開始在家上課後，我和我的媽媽朋友們每次連線，都在抱團取暖。畢竟，每天忙著盯網課、上傳各種作業、煮三餐、做家事、消耗孩...

【照護心情】子娟／她不曾忘記的事

九十七歲的母親三年前脊椎開刀後失智，她時空錯置，很多事情都忘了。

【我見我思】王如斯／成就另一種圓滿

他陪伴癌末的妻子進出病房已經超過半年，每天早上準時到我們醫院的安寧志工室倒咖啡，他叫得出每一個值班夥伴的姓名，我們叫他「...

她怒老公逛釣具店一去不回 網笑：跟老婆逛寶雅一樣啊

很多人有刻板印象，總覺得女生逛街戰力驚人，好幾小時都不會累。其實愛逛街的男生也不少，只是興趣不同，地點不一樣。有位女網友在爆怨2公社發文，說老公嗜好是釣魚，曾經三天三夜沒回家，他這回又惹怒老婆，「有誰的老公走進釣具店就像失蹤一樣？我已經等到很不耐煩了」，引來熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。