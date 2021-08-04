曬出幫未婚夫「做美甲」的照片 網讚真男人

美國一名女子瑪里（Naomi Marie）正在努力開展她的美甲業務，日前她在社群平台曬出未婚夫讓她「練習做美甲」的照片，博得滿堂彩讚未婚夫是「真男人」。

瑪里說未婚夫知道她沒什麼朋友可以練習，於是自告奮勇獻出手指供她練習。瑪里感動的表示：「這就是對我的支持。」

部分網友不認同瑪里未婚夫的行為。網友Kirule7就表示：「我不希望我女友對我這樣做。我會透過其他方式支持她。支持女友和只是軟弱讓女伴隨心所欲是不同的。」網友BalenMe也批評瑪里未婚夫做這件事「男子氣概盡失。」

但多數網友力挺瑪里未婚夫。網友tahliajoi認為：「這行為對我來說展現了男性的自信！一個知道自己是誰的男人不必擔心他在別人眼中的樣子，句號！！！」網友iDashFar則指出自己也讓女友練習美甲，稱批評的人太「敏感脆弱」。

瑪里透露自己只學了一個月美甲，很感謝網友的稱讚，同時很驚訝部分網友對素昧平生的未婚夫有這麼多意見及「擔憂」。