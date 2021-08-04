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妻怨人夫每天「蹲馬桶」近4小時 網一面倒：肯定有鬼

聯合新聞網 / 綜合報導
人夫每天「蹲馬桶」近4小時。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
人夫每天「蹲馬桶」近4小時。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名女性日前在社群平台抱怨丈夫「蹲太久馬桶」。她說丈夫光是「小便」就要45分鐘，一天還會跑廁所4到5次。

這名女性提到之前跟丈夫去餐廳吃晚餐，丈夫中途離席去上廁所前，她還溫柔提醒：「我們在餐廳，不應該在洗手間裡待太久。」丈夫做鬼臉要她別說了，還承諾自己會很快回來。但丈夫許久都沒回來，她只好打電話給他，甚至走去廁所看他。最後丈夫在廁所待了將近1個小時，這名女性憤而離開餐廳。

丈夫回家後大發雷霆並指責這名女性行為自私，還說她「應該再多等他一下」。這名女性很生氣且無助地向網友尋求意見。

網友認為這對夫妻的問題很嚴重，雙方須要坐下來好好談談。其中一名網友分析丈夫異常行為的原因：「1. 沉迷手機遊戲，2. 看迷片，3. 上廁所時遇到嚴重的麻煩、很混亂，4. 還有其他事情嗎？不管原因是什麼，都須要解決這個問題。」

網友TooTall2Function也說：「每次上廁所超過45分鐘是不正常的。他可能在滑一些社群平台忘了時間，如果成癮到這種程度應該去看醫生。又或者他是在參加某種形式的性活動，例如看色情片和跟人（在線上）外遇。無論如何他都不是100%的坦誠，你不該被迫坐在餐廳裡40分鐘以上等他上廁所。」

網友Red_Carrot則建議：「請他上廁所前把手機留在廁所外，這應該是一個簡單的要求。如果他沒帶手機且仍需要很長時間，就可能是他不想談論的生理問題，須要去看醫生。」

馬桶 外遇 性行為

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