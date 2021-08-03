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她怒老公逛釣具店一去不回 網笑：跟老婆逛寶雅一樣啊

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抱怨老公愛釣魚，曾經三天三夜沒回家，而且一去逛釣具店，人就像失蹤一般「一去不回頭」。圖為釣魚示意圖。圖片來源/ingimage
女網友抱怨老公愛釣魚，曾經三天三夜沒回家，而且一去逛釣具店，人就像失蹤一般「一去不回頭」。圖為釣魚示意圖。圖片來源/ingimage

很多人有刻板印象，總覺得女生逛街戰力驚人，好幾小時都不嫌累。其實愛逛街的男生也不少，只是興趣不同，愛逛的地點不同。有位女網友在爆怨2公社發文，說老公嗜好是釣魚，曾經三天三夜沒回家，他這回又惹怒老婆，「有誰的老公走進釣具店就像失蹤一樣？我已經等到很不耐煩了」，引來熱烈討論。

po文一出，網友笑翻，「不要輸，妳現在轉頭去寶雅」、「當老婆的還不拿錢進去贖人，還在外面拍照幹嘛？」、「沒關係不要走進酒店失蹤，一切都還有的救」、「男人的浪漫」。

不少人分享百慕達店家，「五金工具百貨才是男人的百慕達啊...我每次走進去都有穿越的感覺...我不是才剛走進來，怎麼一下子過了兩個小時了」、「我進了水族館就不出來」、「除了釣具店，還有攝影用品店、五金百貨店、汽車百貨店、模型玩具店」、「電玩展、車展也是」、「老公去看3c產品，等很久」、「去逛好市多，加倍奉還」、「老婆走進寶雅，我都想衝警察局報失蹤人口了」、「去藥妝店看看，外面有很多老公」。

也有太太出招，「我都會跟著進去看他拿什麼，有時候東西會幫他放回去」、「通常我老公逛五金行還是這個，我都在車上吃零食、看影片等他」。釣友說釣具店很好買，「常常去釣具店花一兩萬，出來也感覺沒買什麼，然後還缺什麼」、「光買一支蝦竿，1萬可能還不夠勒」。

寶雅 周年慶

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