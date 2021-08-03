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妻懷孕時吃剩飯、婆婆吃掉月子餐 他被離婚求助遭網酸：放過她！

聯合新聞網 / 綜合報導
一位人夫向網友發問要如何挽回老婆，反遭網友酸「放過老婆」。示意圖／Ingimage
一位人夫向網友發問要如何挽回老婆，反遭網友酸「放過老婆」。示意圖／Ingimage

婆媳問題困擾著許多家庭，也是造成夫妻失和的原因之一，稍有閃失恐怕導致離婚。近日有位人夫在爆料公社問要如何挽回老婆，他說自己媽媽好幾次吃掉了老婆的月子餐，還給老婆吃剩飯，讓女方對他失望透頂，氣得提出離婚。看到如此誇張的事情經過，底下網友忍不住批評他「不用挽回，放了你老婆吧！」

這位人夫表示，老婆跟他分居與提出離婚已經一個月了，兩人在一起五年，剛開始交往很開心，每天他都會送老婆上下班，偶爾還會貼心地煲湯為老婆送飯。久而久之兩人步上紅毯，結婚一年多左右老婆懷孕了。

在老婆懷孕後，男方得知自己母親給他老婆端來的飯都是剩菜剩飯，還發現在老婆坐月子的時候，好幾次月子早餐都是被他媽媽吃了。儘管老婆告知他要處理婆媳關係，但他一直無太大作為，甚至到老婆做完小產手術後，他還跟朋友出門打牌到很晚才回家，讓老婆沒有感受到重視。經歷了種種挫折後，女方提出離婚，而這位人夫上網求助「該怎麼挽回？」

看完事情經過後，網友傻眼回應「哇連這個也搶！該不會連母乳也跟小孫子搶吧！誇張」、「這婆婆奇了」、「原來是婆婆也在做月子喔」、「婆婆也月內，啊不會訂二份」。還有不少網友批評「在你沒阻止你媽吃月子餐的那天就結束了」、「算了吧，你這種人根本不該結婚，放過你的老婆吧」、「單身吧！你不能有老婆」、「不用挽回，放了你老婆吧！」

離婚 婆婆 坐月子

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