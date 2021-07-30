溝通總失敗？她創「股票比擬法」男友秒理解 網讚：學起來

不少情侶吵架時，即使一方已經說出自己的感受，另一方仍難以完全理解和認同。對此，有網友就分享，自己和男友總是溝通不良，於是她想出一招獨門方法，將情緒轉換為「股市變化」，沒想到竟瞬間奏效。兩人的逗趣對話曝光後，掀起一陣熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，自己與男友交往4年，一直以來不論她怎麼表達想法和立場，對文字感受度不高的理性派男友，始終都只會回應「對不起」，無法察覺她的確切情緒，也沒有實質改善問題，久而久之，兩人的溝通狀況越來越糟。

原PO接著說，由於男友因工作需要，每天都會看股票，她便決定以股票用語和股市變化來比擬自己的感受；日前某次吵架時，她就告訴男友，自己的感覺像是買了一個很看好的股票成本50元，預期可以漲到200元，但漲到100元後便開始往下掉，掉到60元後盤整，最近更跌破成本到40元，藉此表達對男友的失望。

隨後男友馬上理解，急忙回應「我努力把我的基本面做好，慢慢爬回去可以嗎？」原PO則說「股市沒人說得準，搞不好基本面做好了，但股價仍上不去」；此外，原PO還將法人指標比喻為家人朋友對你的好感度、投信指標則是兩人曾有的美好回憶，能在吵架時拿出來相抵的存款，並總結說明「目前法人買超、投信沒動作，營收稍低不如預期，將繼續觀望下季狀況」。

原PO表示，使用股票加以說明、將情緒數據化後，男友不僅終於明白自己想表達的意思，甚至隔天還在化妝品目錄上備註「投信買超」，讓她忍不住大笑「我好像突破了什麼魔王關卡」，並分享若再和男友發生爭執，會直接表明「你已經跌破季線」、「我要把你賣掉」。

新奇又逗趣的對話內容，讓網友看了紛紛笑回「這個對話看起來有夠可愛」、「對於會投資的人來講，這種方式真好懂」、「你們的溝通方式大概是特別到有默契」、「不太懂股市的術語，但是好好好」、「好猛，我要學起來」、「厲害，找到男友的語言真的什麼事都好說」、「劈腿是不是增加股東然後除權」、「男友每天都跟很多系統還有機台為伍，感覺可以試試看妳這個方法」。