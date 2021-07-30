9月開學復課有望？8成家長願讓孩打BNT 2成不打原因曝光

【文：武美齡】

由民間捐贈的1500萬劑BNT疫苗最快9月到貨，總統蔡英文也承諾將12到18歲的未成年人納入施打對象範圍，據BabyHome寶貝家庭親子網調查，8成家長願讓孩打BNT，但2成不願讓孩子施打及疑慮的原因也隨之曝光，9月開學復課是否有望？

9月開學復課？染疫風險家長仍憂心

BNT疫苗是目前青少年唯一可打的COVID-19疫苗，永齡、台積電、慈濟共同採買捐贈1500萬劑，預計最快9月到貨，不過何時開放施打尚未明朗。眼看9月即將開學，孩子回到校園實體上課是否有望？

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成日前表示，學生沒施打疫苗難以開學；臺大公衛學院副教授陳佳堃也建議，開學後應採分艙分流上課，以降低染疫風險。不管回到校園實體上課的方式為何，家長對於孩子的染疫風險仍十分擔憂。

例如台北市日前宣布擬採中小學線上線下混合班，柯文哲說明一班25人，只有5個人到學校，其他線上，就不會感染。對此，就有家長擔憂群聚表示「學習有一輩子的時間，但生命只有一次。」新北市長侯友宜則說，現在到9月份還有一段時間，是否開學有兩項觀察指標：疫情控制率降低、疫苗接種覆蓋率提升，要足以讓孩子們受到保護，才是最大優先考慮。教育部也對此回應，會再根據中央流行疫情指揮中心規定來規畫，維護學生受教權益。

BNT疫苗12到18歲可打，兩成家長不願讓孩施打原因曝光

家中有12到18歲國高中生的家長，平均年齡約在35～50歲，目前此年齡區間的家長已開放AZ疫苗預約施打，在9月前應可大大提高疫苗覆蓋率，保障家中孩子染疫風險。而若BNT疫苗未來開放讓12到18歲未成年人施打，家長的看法又是如何？

據BabyHome寶貝家庭親子網調查，當問到「若BNT疫苗留給12歲以上學生，你會讓孩子施打嗎？」82%家長表示「會」，9%「不會」，另有9%「還沒決定」，等於近兩成爸媽對於BNT疫苗仍有疑慮，原因包括「先觀察一陣子，再決定是否開打。」「這類疫苗目前全人類都是白老鼠階段，不打沒保護力，打了又怕有不知道的副作用。」「想先知道國外的施打結果，是否安全和有沒有副作用。」「之前美國有青少年打輝瑞疫苗後心肌炎過世，新聞說好發年輕男性。」「我也擔心副作用，有國外女孩打了BNT失去行走能力，假如之後國內大部分學生都打了有群體免疫，那我家小孩或許就不用打了。」「大學生兒子不想打，除非政府或學校強制，媽媽我不敢逼他打。」

BNT疫苗副作用 青少年機率可能較成人高

綜合上述家長看法，對於孩子接種BNT疫苗的疑慮以「副作用」為主，而根據香港衛生署2021年7月20日所公布的復星醫藥/德國藥廠BNT疫苗接種須知提到，常見的副作用包括：接種部位疼痛、腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、寒顫、發燒、腹瀉等，且說明「12歲至15歲青少年出現上述部分副作用的機會可能較成人略多」。

圖片來源/香港衛生署

不過與所有疫苗一樣，BNT疫苗雖然可能引起副作用，但並非所有人均會出現，因此也有家長表示同意讓孩子施打，「注意指揮中心公佈的消息，配合學校相關規定就好，即使打了疫苗，也只是降低重症發生率，還是要小孩做好自我防護比較重要。」

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