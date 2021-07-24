海運男讚「月薪6萬生活逍遙舒適」狂勸單身男：自己過比較好

不少人給自己訂的目標是，畢業後找份穩定工作，找另一半，買房買車，最後結婚生子，過上自己喜歡的生活。有一名33歲在海運業上班的男子，一個月薪水6萬元不含加班費，年終1-4個月，置產在桃園，他表示不想交女友，不會寂寞，覺得「6萬元就日子就很舒服了」，還勸單身男自己過比較好，引起網友熱議。

一名男子在社群平台「Dcard」寫道，今年33歲，從事海運業工作，一個月薪水6萬元不含加班費，年終不一定，大概都是1-4個月，去年發到十個月，曾經交往過四任女友，最有結婚希望的因為女生要置產在台北而結束。

他置產在桃園，買了一間25坪房子500萬含車位，頭款出200萬，貸300萬30年，爸媽幫忙出了100萬裝潢費，現在一個月只要付1萬不到的貸款，加管理費才1萬，疫情前每天下班就去健身房運動，回家看漫畫跟追劇，還有養一隻柴犬，六日就去爬山或是和朋友玩桌遊，車子有一台老爸退役送的舊車Yaris和一台通勤的勁戰。

他認為這樣的日子過得非常舒服，每個月扣掉房貸、定存、牌照燃料，保險父母幫忙保好，也不用給孝親費，幾乎每個月有4萬元可以花，每年還有0056配7-8萬可以當旅遊錢「真的是很舒適，奉勸各位單身男，自己過真的比較舒服，自由自在，生活樂逍遙」。

此文一出也引起網友熱議「關鍵，老爸退役」、「靠爸真好」、「讀過也喜歡的一段話分享給你，一個人生活可以很快樂，兩個人在一起，才是幸福」、「那是因為你除了工作不差外，還有好爸媽」、「這份工作能順利做到退休，日子就過得很舒服」、「不用保險+父母給車+免孝親費+父母裝潢，6萬當然爽啊」。

但也有人認同，分享自己的經驗「軍中一堆鳥事，會抱怨，但我還可以接受，住軍中，吃軍中，每個月省下好多錢，剛畢業月薪就快5萬，年終約10萬，放假去爬爬山，看看海，跟同事一起旅遊真爽，偶爾奢侈吃個破千的大餐，雖然不能大富大貴，工作也是會抱怨，但身體健康，薪資還夠花，整體下來人生還算滿意」。