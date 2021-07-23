男友和姊姊感情好！她曝2人「異常親密」行徑 網看傻：太奇怪

每個家庭的相處方式不同，但與家庭成員有過度親密的情感和行為，有時可能會影響交往對象的感受。近日一名女性網友就透露，自己的男友和他姊姊感情融洽，除了時常同床睡覺，甚至還會有如戀人般的親密行為，讓她實在難以接受，因而詢問大眾看法，話題引發熱議。

原PO在網路論壇「爆料公社app」匿名發文表示，她的男友一直以來都和姊姊感情很好，兩人經常睡同一張床，還會和對方嘴對嘴親吻。她指出，在剛和男友交往時，她曾多次表明「覺得這樣很奇怪」，但仍說服自己他們只是感情要好的家人，不必過度介意。

原PO接著說，後來男友願意和姊姊分床睡覺，她便不再抱有疑慮，但直到最近才發現，原來男友還是常常和姊姊同床，且他的姊姊還開始和自己用同一個綽號稱呼男友、常常打卡PO文等，讓許多人誤以為他們是情侶，讓她實在忍無可忍，然而每次爭吵都沒有明確結論。

原PO最後說道，她真的難以接受男友和姊姊的相處方式，但又認為自己的佔有慾確實很強，擔心是她太過介意、不夠大方，因而發文詢問網友看法，且無奈直呼「你們會介意男友跟姊姊太好嗎？」

隨後網友紛紛留言「睡在一起還好，但親嘴？」、「睡在一起又親嘴，怎麼看怎麼怪，我是無法接受」、「怎麼想都很奇怪吧」、「親姐姐還是『親』姐姐」、「好扯，不是妳奇怪，是他們有問題，這是什麼相處模式，沒辦法想像」、「都這樣了還說是清白的，誰相信」、「無法接受，感覺好噁心」等；但也有少數人說「我也會全家人一起泡溫泉、一起睡」、「我跟哥哥一起睡，也會親親抱抱」。