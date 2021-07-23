美女醫師稱「常去汽車旅館」做這件事 網讚有智慧

提到汽車旅館，大多數人都會想到關於「人與人的連結」的事。外型甜美的血管外科女醫師吳欣岱，在臉書自稱「我是一個很常去汽車旅館的人」，粉絲紛紛歪樓，她說出真實原因，是希望能「沒有外在干擾地和自己對話」，網友大讚她「有智慧」。

吳欣岱表示，大部分她都是一個人去汽車旅館，剛結婚遇到吵架就會「包包款款」，帶著面膜去住汽車旅館。她會躺著敷臉、看看小說漫畫，過得很爽。她說，疫情比較嚴峻時，因為待在醫院閒晃不太好，她會趁門診間空閒時間，待在車上處理瑣事。後來疫情慢慢穩定，就會到汽車旅館唸書、處理行政事務。

吳欣岱表示，吳爾芙曾說「女人要有自己的房間」。但她認為每個人都要有一個自己的房間，能夠沒有外在干擾的和自己對話，才知道對自己真正重要的是什麼。而這正是她會一個人去汽車旅館放鬆、處理公務原因。

網友大讚她睿智，「智慧！自己過得好，身旁的人才會好」、「才剛離家出走回家的人妻舉手，真的好想要有自己的空間啊」、「再買一件套房當作自己的小空間」、「離家出走還會記得帶面膜，真的是非常優秀」、「原來旅館是妳的小小渡假村 」、「幫老公包好行李，然後連著行李和老公一起扔出去，把家裡變成自己房間」。

不少網友雖然沒去汽車旅館，但也都有專屬的「自己的房間」，「跟老公、兒子生氣時，我只能去廁所，把椅子、筆電都帶進去，幸好平常廁所都有認真掃」、「有隔間的24小時漫畫書店」、「車子當移動咖啡廳。想去哪裡看書就開到哪裡」、「想要有自己的辦公桌 」。

有網友大推汽車旅館，「汽車旅館住起來不貴，房間大、隔音好又是獨立空間，出差時候住比很多商旅划算很多」、「結了婚的男女或女生，有時候真的需要自己的空間，喘息也好，沉思也好，做自己想做的事也好，稍微自己獨處，也不錯！」

英國女作家吳爾芙（Virginia Woolf）生於1982年，卒於1941年，她是20世紀女性主義的先驅，最有名的作品包括散文《自己的房間》，而她的小說《戴洛維夫人》、《歐蘭朵》也曾改編為電影。吳爾芙有句名言，「女人需要屬於自己的房間，一筆屬於自己的錢，才能真正擁有創作的自由。」