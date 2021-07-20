宅在家媽媽自嘲「氣數已盡」！五成最恨這處難整理

【文：武美齡】

三級警戒宣布至今已超過兩個月，雖可能警戒降級，但多數家庭為防疫大多待在家中，且自己料理較安心，因此廚房成了媽媽最常待的區域，不過時間一久，24小時關在家裡也延伸出疲乏心態，許多爸媽乾脆放棄整理環境。根據BabyHome調查，近5成家長最恨廚房「瓶罐難整理」，2成5想到「廚房抽屜亂糟糟」就心煩，專家表示廚房佈局及環境髒亂，不但對全家健康帶來風險，更會影響家運和財運。

廚房亂財運差，防疫在家懶整理恐漏財

防疫待在家每日準備孩子三餐，家長光想到就全身無力，每天料理煮飯就已用盡全身精力，還要面對打理廚房、整理囤積防疫食材等雜事，有媽媽自嘲「氣數已盡」、「根本隔絕在廚房裡做苦力」，因此選擇乾脆放棄整理者大有人在。根據BabyHome寶貝家庭親子網調查「家中廚房無法見人、最亂的地方」，有近5成媽媽表示看到「瓶瓶罐罐大亂鬥」就一個頭兩個大，其次為25%「廚房抽屜超級亂」，以及13%因「常溫蔬果隨地擺」難收納而苦惱不已。

廚房空間對於居住者來說非常重要，此處的風水不但與健康有關，也影響財運。以空間結構來看，命理專家表示廚房是家中財庫，若家中大門、後門正對爐灶和冰箱，恐有漏財危機，也可能造成夫妻口舌問題。同時，廚房也是財神爺喜造訪之處，因此整潔與否也和財運大有關係，想要​​提升運勢守住財運，就要將廚房打掃乾淨，維持整潔，若髒亂無比不但不利家人健康，恐怕連財神爺可能也不敢來了。

亂生髒，髒生病，廚房擺爛當心健康跟著亂

居家防疫時間一久，對於維持家中整潔難免出現疲乏心態，不過許多研究都發現廚房用品的細菌可能比廁所還高，例如廚房抹布上就常見有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌、沙門氏菌等，應經常清洗、消毒，或用熱水煮沸持續5分鐘以上，建議再擺放於廚房適當的吊掛位置較為通風整潔。地方衛生局也提醒細菌無所不在，尤其廚房的流理台、砧板、海棉刷、洗碗槽表面，都是細菌存在的溫床，必須特別留意廚房環境及料理過程的衛生，才能讓媽媽的營養、愛心都加分。

廚房整潔與佈局和家人健康、財運有關，需特別留意。

家中常見的調味罐，若在餐桌上傳來傳去輪流使用，表面也可能含有大量細菌，每次使用後建議消毒清潔，再擺放於固定的收納位置。至於部分媽媽表示「常溫蔬果隨地擺」造成雜亂也相當困擾，農委會則建議不耐低溫的蔬果，例如地瓜、南瓜、洋蔥、蒜頭及香蕉等，可置於通風良好的室溫環境即可；若家中有適當收納架、收納箱，則可讓廚房更加整潔清爽。

廚房亂不是媽媽的錯，只是沒用對收納方法 ，若發現家中廚房有越來越亂的趨勢，為了家人的健康、運勢，不妨參考家事達人楊賢英老師的妙方，例如運用廚房隱形空間來吊掛各式小工具，以及廚房抽屜內若雜物亂糟糟，也可利用整理盒收納、歸類擺放，坊間也有許多聰明的廚房收納小物可利用，不但好拿且不易散亂，讓媽媽擁有舒適的廚房小天地，煮起飯來也自然心情愉悅，擁有更多正能量度過這次居家防疫拉長賽。

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