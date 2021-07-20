快訊

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

戴資穎所屬羽球隊住宿被批寒酸 體育署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅在家媽媽自嘲「氣數已盡」！五成最恨這處難整理

聯合新聞網 / BabyHome
圖片來源/Pexels
圖片來源/Pexels

【文：武美齡】

三級警戒宣布至今已超過兩個月，雖可能警戒降級，但多數家庭為防疫大多待在家中，且自己料理較安心，因此廚房成了媽媽最常待的區域，不過時間一久，24小時關在家裡也延伸出疲乏心態，許多爸媽乾脆放棄整理環境。根據BabyHome調查，近5成家長最恨廚房「瓶罐難整理」，2成5想到「廚房抽屜亂糟糟」就心煩，專家表示廚房佈局及環境髒亂，不但對全家健康帶來風險，更會影響家運和財運。

廚房亂財運差，防疫在家懶整理恐漏財

防疫待在家每日準備孩子三餐，家長光想到就全身無力，每天料理煮飯就已用盡全身精力，還要面對打理廚房、整理囤積防疫食材等雜事，有媽媽自嘲「氣數已盡」、「根本隔絕在廚房裡做苦力」，因此選擇乾脆放棄整理者大有人在。根據BabyHome寶貝家庭親子網調查「家中廚房無法見人、最亂的地方」，有近5成媽媽表示看到「瓶瓶罐罐大亂鬥」就一個頭兩個大，其次為25%「廚房抽屜超級亂」，以及13%因「常溫蔬果隨地擺」難收納而苦惱不已。

廚房空間對於居住者來說非常重要，此處的風水不但與健康有關，也影響財運。以空間結構來看，命理專家表示廚房是家中財庫，若家中大門、後門正對爐灶和冰箱，恐有漏財危機，也可能造成夫妻口舌問題。同時，廚房也是財神爺喜造訪之處，因此整潔與否也和財運大有關係，想要​​提升運勢守住財運，就要將廚房打掃乾淨，維持整潔，若髒亂無比不但不利家人健康，恐怕連財神爺可能也不敢來了。

亂生髒，髒生病，廚房擺爛當心健康跟著亂

居家防疫時間一久，對於維持家中整潔難免出現疲乏心態，不過許多研究都發現廚房用品的細菌可能比廁所還高，例如廚房抹布上就常見有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌、沙門氏菌等，應經常清洗、消毒，或用熱水煮沸持續5分鐘以上，建議再擺放於廚房適當的吊掛位置較為通風整潔。地方衛生局也提醒細菌無所不在，尤其廚房的流理台、砧板、海棉刷、洗碗槽表面，都是細菌存在的溫床，必須特別留意廚房環境及料理過程的衛生，才能讓媽媽的營養、愛心都加分。

廚房整潔與佈局和家人健康、財運有關，需特別留意。
廚房整潔與佈局和家人健康、財運有關，需特別留意。

家中常見的調味罐，若在餐桌上傳來傳去輪流使用，表面也可能含有大量細菌，每次使用後建議消毒清潔，再擺放於固定的收納位置。至於部分媽媽表示「常溫蔬果隨地擺」造成雜亂也相當困擾，農委會則建議不耐低溫的蔬果，例如地瓜、南瓜、洋蔥、蒜頭及香蕉等，可置於通風良好的室溫環境即可；若家中有適當收納架、收納箱，則可讓廚房更加整潔清爽。

廚房亂不是媽媽的錯，只是沒用對收納方法 ，若發現家中廚房有越來越亂的趨勢，為了家人的健康、運勢，不妨參考家事達人楊賢英老師的妙方，例如運用廚房隱形空間來吊掛各式小工具，以及廚房抽屜內若雜物亂糟糟，也可利用整理盒收納、歸類擺放，坊間也有許多聰明的廚房收納小物可利用，不但好拿且不易散亂，讓媽媽擁有舒適的廚房小天地，煮起飯來也自然心情愉悅，擁有更多正能量度過這次居家防疫拉長賽。

【延伸閱讀】

6個NG廚房風水，如何解？老師這樣教...

浴室、廚房清潔收納只要二大原則，其他交給10種小道具

居家上班 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

防疫宅在家 小心肌少症找上門

台南小吃想解封卻傳「來不及做隔板」 黃偉哲:不能這樣

選手搭經濟艙「是他建議」 林濁水：總統為何道歉？

奧運國手受委屈！葉天倫看完官方解釋更火：體育署到底在做什麼？

相關新聞

宅在家媽媽自嘲「氣數已盡」！五成最恨這處難整理

三級警戒宣布至今已超過兩個月，雖可能警戒降級，但多數家庭為防疫大多待在家中，且自己料理較安心，因此廚房成了媽媽最常待的區域，不過時間一久，24小時關在家裡也延伸出疲乏心態，許多爸媽乾脆放棄整理環境。根據BabyHome調查，近5成家長最恨廚房「瓶罐難整理」，2成5想到「廚房抽屜亂糟糟」就心煩，專家表示廚房佈局及環境髒亂，不但對全家健康帶來風險，更會影響家運和財運。

【為父心情】微笑哥／輸贏之間

最近常和女兒一起玩益智遊戲，從撲克牌到記憶卡，只是三歲孩子的記憶力和推理能力自然不敵三十多歲的老爸，女兒連番敗陣。每當小...

【親子之間】廖靜如／善的循環

兒子一直待在房裡，我問他在忙些什麼？他說待會兒要開視訊會議，訓練學弟妹的口試技巧。我疑惑地問又不是他要考試，兒子卻回答：...

【生活見聞】潘玲玲／從餐桌Hold住長者的健康

身為嘉義基督教醫院社區部營養師，具有不時要四處探訪社區中長者們的職責。

U值媒／養育孩子 真正目的是什麼？

「責備」是當孩子做出偏差行為時，用來傳達「不可以」的方式。但是從孩子的角度來看，比起「要怎麼樣才能停下來」，他們反而會因為越被罵就越往「到底要怎麼樣才能不一直被罵」的方向走。而且，如果不管做什麼事都會被罵，孩子就會不知道什麼才是最重要的，父母便無法將正確的訊息傳達給孩子。

婆婆急抱孫酸小夫妻「隨便都有」 網怒：自己去生啊！

有些婆媳之間常因各種事情起爭執，難免讓家庭壟罩在失和不快的陰影之下。日前，就有一名網友在臉書粉絲團「靠北婆婆2.0」抱怨，她目前22歲，與老公結婚約半年，男方長輩急著想抱孫，甚至因此碎念她，雖然能夠理解長輩心情，但孩子也不是說想生就能生，讓她相當煩惱，文章一出引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。