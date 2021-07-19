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婆婆急抱孫酸小夫妻「隨便都有」 網怒：自己去生啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO結婚後被婆婆「催生」，詢問網友「是我想太多嗎？」示意圖/Ingimage
原PO結婚後被婆婆「催生」，詢問網友「是我想太多嗎？」示意圖/Ingimage

有些婆媳之間常因各種事情起爭執，難免讓家庭壟罩在失和不快的陰影之下。日前，就有一名網友在臉書粉絲團「靠北婆婆2.0」抱怨，她目前22歲，與老公結婚約半年，男方長輩急著想抱孫，甚至因此碎念她，雖然能夠理解長輩心情，但孩子也不是說想生就能生，讓她相當煩惱，文章一出引發網友熱議。

原PO表示婆婆在她面前質問老公，認為「都結婚多久了，怎麼一直都沒有懷孕」，老公聽了後回答「生孩子這個是要看緣分的，也不是隨便說要有就有的東西」，沒想到婆婆聽後竟說「當年隨便跟你爸做就有你了，要幾個就有幾個了，是有什麼困難的」。

即便老公不斷跟婆婆解釋，生小孩要有緣分，不是要有就能馬上有，況且目前對他們兩人來說，生孩子並非優先考慮的事，應該順其自然、平常心面對就好。然而婆婆聽了卻不認同，要求他們去婦產科檢查，並酸「不然要你們那麼早結婚幹嘛」，讓她擔心婆婆是不是在責怪自己。

文章出現後，其他網友紛紛安慰原PO，「妳就放寬心，別人說什麼不愛聽的，就不要往心裏去，心情好、沒壓力，孩子自然就來了」、「不用理她，先過妳們想要的生活，放輕鬆跟自在，順其自然就好」、「隨便生都有，那就自己再去隨便生來啊」、「我是覺得才22歲，根本小孩生小孩，還太早了啦」、「先玩個一兩年過爽2人世界再生吧！生了才是婚姻真實生活，累到懷疑人生」。

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