男友看前女友照片自慰 被抓包後稱「只是一時的發洩」女心碎

前任經常都會成為情侶關係的死穴！有女網友在討論區發文，指與男友戀愛初期兩人性事頻繁，至今關係持續約兩年卻發現男友經常到廁所自行解決性需要，其間更曾打開與前女友的合照。原PO知道後立刻覺得反感，男友曾經解釋「只是一時的發洩而已」，但她覺得更加心寒，問網友應該如何處理。

原PO在Dcard發文，講述男友於手機一邊看前任女友的照片一邊自慰情況。原PO說他們平時都會互相看手機，有時更會以對方瀏覽紀錄開玩笑，但最近發現男友去洗手間自己解決，而且都會把瀏覽紀錄刪除，令她內心生疑。直至有次她發現男友從洗手間出來之後，看的是Google相簿中幾年前的照片，在追問之下終於令男友招認看的是前女友的照片。

原PO與男友傳過數個訊息之後，只覺得男友的解釋如「只是看看而已」及「只是一時的發洩」反而令她更加心寒，更認為男友不明白她有多麼生氣及難過。原PO認為，自己難以跨過這一關，所以問網友們如何處理。

網友們都表示男友看前女友的照片自慰難以接受，「看前女友完全不行欸」、「看誰都可以，看前女友到底是想幹嘛？」、「前女友No！看前女友心理真的會不舒服」、「正妹這麼多不看，偏偏要看那個唯一不能看的女生？」。網友們更建議台女分手，「妳自己要好好想想就算這件事原諒他了，妳往後會不會有陰影」。

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