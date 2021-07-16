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另一半月薪三萬元夠嗎？ 網友戰翻：沒有上進心

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在Dcard發文詢問大家，自己認為女友月薪不夠，應該怎麼溝通？示意圖／ingimage
有網友在Dcard發文詢問大家，自己認為女友月薪不夠，應該怎麼溝通？示意圖／ingimage

情侶間相處難免會有摩擦，爭吵的原因可能是生活習慣不同，或是價值觀不合等等各種理由。不論是剛出社會、或是將要攜手走入婚姻的情侶，另一半的薪資條件也會成為情感是否走得長遠穩定的重要原素之一。近日，就有一名網友在Dcard工作版上分享女友困擾自己的地方，貼文發布後，引起網友熱議。

原PO在Dcard上發文表示自己女友是應屆畢業生，最近求職都以「行政助理」為主，「月薪根本不到三萬塊」，但女友並不認為薪水不夠，加上「她現在都住家裡、吃家裡，根本不用花到錢，完全沒有金錢壓力」，雖然自己認為以這樣的薪資水準，未來很難結婚成家、養育小孩，不過他不敢跟女友提這些問題，認為得到的答案會是「不要結、不要生」，最後表示自己真的很不喜歡女友消極的態度，並詢問網友應該如何溝通。

貼文一出，網友立刻分成兩派，其中一派認為原PO的女友「沒有上進心」，「你看你薪水多少，至少找一個跟自己一樣的，不用養一個拖油瓶」，勸他分手；另一派則認為應屆畢業生的薪水是慢慢累積，表示「家裡有房又經濟不錯的話三萬很夠啊，沒有經濟壓力，三萬就是個人開銷而已」，女方若沒有結婚的念頭，自己生活足夠即可。

也有網友冷靜分析「可能因為她根本沒有想跟你結婚生小孩啊，三萬符合她自己的生活需求有什麼不行？是不是你們沒有討論過結婚、買房、生子之類未來的話題，所以她沒有去考慮這些？但如果你們有討論過她還是沒有想到這些，那彼此要再坐下認真談談」。

薪資 Dcard 兩性關係

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