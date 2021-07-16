兄自願讓出百萬遺產 大嫂卻批「人好過頭」告上法院

遺產的分配，常常是牽動家庭的大事，不少本來和睦的兄弟姐妹，都很可能因為爭奪遺產，而走向分裂一途。最近日本媒體，就報導了一起遺產糾紛案件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名辻本義幸的65歲男性從三年前開始照顧母親，當時住在九州大分的母親在農忙時跌倒，造成腰部骨折。辻本雖然有一位兄長是家中長男，但當時哥哥住在東京，而辻本自己住在九州福岡，距離大分只要兩小時車程，因此照料受傷的母親的責任，就由他和妻子負責。

去年年底，辻本母親染上肺癌，即使在一月住院治療，仍在不到一個月後宣告不治。由於事發突然，所以沒有留下任何遺書，但遺留4000萬日幣（約相當於新台幣1008萬元）的遺產。辻本與哥哥商量的結果，哥哥認為母親生病以來一直都是辻本照料，自己也沒趕得上最後一面，因此由辻本繼承其中4分之3，哥哥只拿4分之1（約相當於新台幣252萬元）。

然而雖然兄弟協商好了，辻本的大嫂卻非常不滿這個決議，認為哥哥身為長男，理應拿得更多，並且還斥責願意退讓的哥哥「人好過頭了」，有意對簿公堂討遺產。而辻本的老婆則認為他們才是照顧亡母的人，因此也主張自己多拿沒錯。本來和睦的兄弟，就因為遺產的問題走向爭端。