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前任退還禮物多塞「這2物」！他問背後含義 網秒懂：你偷吃？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己近日和女友分手，對方將交往期間收到的禮物退回，並多放了「一塊磚頭和1元硬幣」，讓他不解背後含義。 示意圖／ingimage
一名網友透露，自己近日和女友分手，對方將交往期間收到的禮物退回，並多放了「一塊磚頭和1元硬幣」，讓他不解背後含義。 示意圖／ingimage

許多情侶交往期間，都會在特定節日贈送對方禮物、卡片來表達情意，而當兩人分手後，不少人選擇將禮物退還，象徵這段關係的結束。一名網友就透露，自己近日和女友選擇分開，對方將他曾送出去的禮物全數歸還，但其中多了「2項物品」，好奇背後代表的含義，文章曝光後引起熱議。

原PO在爆料公社發文表示，自己最近和女友決定結束交往關係，稍早他踏出家門時，發現對方將兩人交往期間他送出的禮物一一退回，並請來搬家公司處理其私人物品，確實清理雙方所擁有的物品後，也意味著兩人正式分開。

不過，原PO隨後發現，在前女友退還的禮物中，除了他送出的東西之外，還額外放著一枚1元硬幣和一個小磚塊，讓他不解對方想表達的含義，困惑直呼「不是很懂這到底什麼意思，是在罵我嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「姻緣（1元）買斷所有愛恨情仇，若再勾勾纏，磚塊伺候」、「一元搥搥（台語，意指傻呼呼、不知變通）」、「一元復始，萬象更新」、「她的意思是叫你撿角（台語，意指沒有出息之人）」、「磚頭是蓋房子用，一元是入宅禮數，代表在對方的心中已掛了」等，猜測背後含義。

其中，許多人都認為對方想表達的是「專（磚）一」，直呼「反諷你對愛情不專一」、「希望你以後可以專一一點」、「把你當初說的專一還給你」、「是不是偷吃」等；不過也有網友認為「還人的東西要多不能少，這個女孩不想欠你」、「只是不小心掉進去吧」、「別想那麼多了，重新出發」。

爆料公社 情侶 分手

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